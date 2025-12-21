Assine
Mega da Virada atinge prêmio de R$ 1 bilhão pela primeira vez na história

Maior prêmio da história das Loterias Caixa será sorteado na quarta-feira (31/12)

GB
Gabriel Botelho - Correio Braziliense
Gabriel Botelho - Correio Braziliense
21/12/2025 19:00

A edição da Mega da Virada de 2024 deve pagar o maior prêmio da história, de R$ 600 milhões, para quem acertar as seis dezenas. crédito: Divulgação Caixa

Pela primeira vez na história, a Caixa Econômica ultrapassará a casa do milhão com o prêmio de uma loteria. Na quarta-feira (31/12), as Loterias Caixa distribuirão R$ 1 bilhão para o ganhador da Mega da Virada. 

Conforme anunciado pela própria organização do sorteio, o prêmio não será acumulado. Caso não exista um ganhador na faixa principal, por meio do acerto de seis números, o montante será dividido entre os as acertadores da segunda faixa, ou seja, os que marcarem corretamente cinco números, e assim por diante.  

De acordo com a caixa, o prêmio da vez é 57% superior ao distribuído no ano anterior. Em 2024, o montante pago pelo banco foi de R$ 635 milhões. "Isso se deve ao sucesso nas vendas e a duas
atualizações na mecânica de cálculo do prêmio", confirmou a Caixa. 

A primeira atualização foi o aumento da porcentagem do valor de arrecadação acumulada da modalidade Mega Sena. O incremento saiu de 5% para 10% nos concursos regulares. Já a segunda, se deu pela ampliação do montante da distribuição do prêmio para a primeira faixa, destinada aos apostadores que
acertam 6 dezenas, que passou para 90%.

A partir deste domingo (21/12), todas as apostas feitas na modalidade Mega-Sena serão exclusivas para a Mega da Virada. As apostas poderão ser feitas até 20h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro. Será possível escolher as dezenas nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA, pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários das plataformas Android e iOS e pelo Internet Banking CAIXA (IBC). O valor de um bilhete é de R$ 6,00. O sorteio será realizado às 22h, com transmissão no facebook
das Loterias CAIXA e no canal da CAIXA no Youtube. 

