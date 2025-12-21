Mega da Virada atinge prêmio de R$ 1 bilhão pela primeira vez na história

Pela primeira vez na história, a Caixa Econômica ultrapassará a casa do milhão com o prêmio de uma loteria. Na quarta-feira (31/12), as Loterias Caixa distribuirão R$ 1 bilhão para o ganhador da Mega da Virada.

Conforme anunciado pela própria organização do sorteio, o prêmio não será acumulado. Caso não exista um ganhador na faixa principal, por meio do acerto de seis números, o montante será dividido entre os as acertadores da segunda faixa, ou seja, os que marcarem corretamente cinco números, e assim por diante.

De acordo com a caixa, o prêmio da vez é 57% superior ao distribuído no ano anterior. Em 2024, o montante pago pelo banco foi de R$ 635 milhões. "Isso se deve ao sucesso nas vendas e a duas

atualizações na mecânica de cálculo do prêmio", confirmou a Caixa.

A primeira atualização foi o aumento da porcentagem do valor de arrecadação acumulada da modalidade Mega Sena. O incremento saiu de 5% para 10% nos concursos regulares. Já a segunda, se deu pela ampliação do montante da distribuição do prêmio para a primeira faixa, destinada aos apostadores que

acertam 6 dezenas, que passou para 90%.

A partir deste domingo (21/12), todas as apostas feitas na modalidade Mega-Sena serão exclusivas para a Mega da Virada. As apostas poderão ser feitas até 20h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro. Será possível escolher as dezenas nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA, pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários das plataformas Android e iOS e pelo Internet Banking CAIXA (IBC). O valor de um bilhete é de R$ 6,00. O sorteio será realizado às 22h, com transmissão no facebook

das Loterias CAIXA e no canal da CAIXA no Youtube.