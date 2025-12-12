Mega da Virada: confira os maiores prêmios da história da loteria

A Mega da Virada de 2025 promete entrar para a história com uma premiação estimada em R$ 850 milhões. Este valor representa o maior prêmio já oferecido por uma loteria em toda a história do Brasil, gerando grande expectativa entre os apostadores de todo o país.

O sorteio especial, que acontece tradicionalmente na noite de 31 de dezembro, foi criado em 2008. Desde então, já distribuiu um impressionante total de R$ 4,4 bilhões, consolidando-se como o evento mais aguardado do calendário de loterias nacional.

Leia Mais

Uma das principais características do concurso é que o prêmio não acumula. Caso não haja acertadores para as seis dezenas, o valor é dividido entre os que acertaram cinco números, e assim por diante. Essa regra garante que sempre haverá um ou mais ganhadores na noite da virada.

Embora os prêmios milionários sejam o grande atrativo, a edição de 2018 se destaca por ter o maior número de ganhadores da história, com 52 apostas dividindo o prêmio principal. O sorteio de 2017 também teve muitos vencedores, com 17 bilhetes premiados.

Relembre os maiores prêmios recentes

2023: O último concurso estabeleceu o recorde atual, com um prêmio de R$ 588,9 milhões. O valor foi dividido entre cinco apostas, resultando em cerca de R$ 117,7 milhões para cada ganhador.

2022: A edição de 2022 também teve um prêmio expressivo, totalizando R$ 541.969.966,29. Assim como no ano seguinte, o montante foi repartido entre cinco apostas vencedoras.

2021: Com um prêmio de R$ 378 milhões, o sorteio de 2021 teve apenas dois ganhadores. Cada um levou para casa uma fatia substancial do valor total, mudando de vida na virada do ano.

2020: O concurso realizado em 2020 distribuiu R$ 325 milhões entre os sortudos que acertaram as seis dezenas sorteadas na noite de Ano Novo.

2019: Naquele ano, o prêmio principal da Mega da Virada foi de R$ 304.213.838,63, encerrando a década com mais um sorteio que transformou a vida de múltiplos brasileiros.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria