Como funciona a Loteria Federal e por que ela é a mais fácil de ganhar?

A Loteria Federal se destaca entre os jogos da Caixa Econômica por uma característica simples: é a modalidade com a maior probabilidade de ganho. Realizada às quartas-feiras e aos sábados, sempre às 20h, ela funciona de um jeito diferente das outras apostas, já que o jogador não escolhe os números, mas adquire um bilhete já numerado.

Cada bilhete contém um número único de cinco algarismos. Esses bilhetes são divididos em dez frações, e o apostador pode comprar uma ou todas elas. O valor do prêmio recebido será proporcional à quantidade de frações adquiridas.

Como funcionam os sorteios

Nos dias de sorteio, são utilizados cinco globos, cada um contendo bolas numeradas de 0 a 9. De cada globo, é sorteada uma bola, formando assim um número de cinco dígitos que corresponde ao bilhete do primeiro prêmio. O processo é repetido para definir os bilhetes do segundo, terceiro, quarto e quinto prêmios.

As extrações regulares de quarta-feira (QUARTOU) e sábado distribuem mais de R$ 1,5 milhão em prêmios totais, somando os prêmios principais e os derivados. O bilhete inteiro custa R$ 40,00 e é composto por 10 frações, sendo que cada uma custa R$ 4,00. Além dos sorteios regulares, existem extrações especiais, como a ENRICOU mensal e a Milionária Federal, que oferecem prêmios ainda maiores.

Por que a Federal é mais fácil de ganhar?

A probabilidade de acertar o prêmio principal na Loteria Federal é de 1 em 100.000 nas extrações mais comuns, embora a quantidade de bilhetes possa variar. Esse número torna a modalidade muito mais acessível quando comparada a outras loterias populares. Na Mega-Sena, por exemplo, a chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de 1 em mais de 50 milhões.

Na Quina, a probabilidade de cravar os cinco números é de 1 em mais de 24 milhões. Já na Lotofácil, que é considerada uma das mais fáceis, a chance de acertar os 15 números é de 1 em aproximadamente 3,2 milhões. A comparação mostra a grande vantagem da Federal nesse quesito.

Outras formas de ser premiado

Além dos cinco prêmios principais, a Loteria Federal oferece diversas outras chances de ganhar, o que aumenta ainda mais sua atratividade. As premiações secundárias são distribuídas da seguinte forma:

Milhar, centena e dezena: ganha quem tiver o bilhete com os mesmos quatro, três ou dois últimos números do primeiro prêmio.

Aproximação: prêmios para os bilhetes com números imediatamente anterior e posterior ao do primeiro prêmio.

Dezenas finais: ganha quem tiver um bilhete cujo número tenha a mesma dezena final de qualquer um dos cinco prêmios principais.

Unidade: prêmio para quem tiver o bilhete com a mesma unidade do primeiro prêmio.

