Mega da Virada: ranking dos maiores prêmios por bilhete que nunca acumulam

O prêmio principal não acumula e sempre faz milionários; veja a lista com os maiores valores já pagos por aposta na história do sorteio

Publicidade
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
02/01/2026 13:55 - atualizado em 02/01/2026 13:56

Mega da Virada: ranking dos maiores prêmios por bilhete que nunca acumulam
Mega da Virada: Apostas movimentam as lotéricas em busca do prêmio que pode mudar a vida de milionários por todo o país.

Sorteio mais aguardado do ano pelos brasileiros, a Mega da Virada é realizada no dia 31 de dezembro desde 2008. O concurso não acumula, e garante que o valor bilionário arrecadado seja distribuído, transformando a vida de apostadores em todo o país.

Essa característica única significa que, se ninguém acertar as seis dezenas, o montante é dividido entre os que acertaram cinco números, e assim por diante. Essa mecânica assegura que sempre haverá novos milionários a cada virada de ano, mudando a dinâmica do jogo e concentrando as esperanças de milhões de brasileiros.

Os maiores prêmios da história

A seguir, listamos os maiores valores já pagos a uma única aposta na história da Mega da Virada, considerando tanto os vencedores da sena quanto os da quina, quando o prêmio principal foi rateado.

2021: R$ 189 milhões por aposta
O prêmio total de R$ 378 milhões foi dividido entre apenas dois sortudos, um de Cabo Frio (RJ) e outro de Campinas (SP), garantindo o maior valor individual já pago.

2025: R$ 181 milhões por aposta
O último sorteio, realizado em 31 de dezembro de 2025, teve um prêmio recorde de cerca de R$1 bilhão. O valor foi dividido entre seis apostas vencedoras, de diferentes regiões do país, resultando em um dos maiores pagamentos individuais.

2020: R$ 162,6 milhões por aposta
Com um montante de R$ 325,2 milhões em jogo, duas apostas cravaram as seis dezenas. Uma delas foi um bolão de Aracaju (SE) com 23 cotas, e a outra, uma aposta simples feita por canais eletrônicos.

2023: R$ 117,7 milhões por aposta

O sorteio de 2023 tinha um prêmio total de R$588,89 milhões. Com cinco bilhetes premiados, o valor total que cada vencedor levou foi de R$117,7 milhões por aposta.

2022: R$ 108,3 milhões por aposta
O prêmio de R$ 541,9 milhões foi distribuído entre cinco apostas ganhadoras. Os vencedores eram de Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP), São José da Bela Vista (SP) e uma aposta online.

A análise dos números mostra que a sorte na Mega da Virada não está apenas em acertar as dezenas, mas também em compartilhar o prêmio com o menor número possível de pessoas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

