Mega-Sena 3033 e outras loterias: confira os números sorteados (19/7)

A Caixa sorteou neste domingo (19/7), às 11h, os concursos da Mega-Sena 3027, Lotofácil 3739, Quina 7069, Timemania 2417, +Milionária 373 e Dia de Sorte 1249.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Loterias deste sábado (19/7)

Mega-Sena 3033 – R$ 35 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 18 – 21 – 23 – 43 – 55 – 58

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 59.283,30

4 acertos: 2.901 apostas ganhadoras, R$ 1.145,28

Próximo sorteio (21/7): R$ 42 milhões





Lotofácil 3739 – R$ 2 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 04 – 05 – 06 – 09 – 11 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25

Premiação

15 acertos: Não houve acertador

14 acertos: 280 apostas ganhadoras, R$ 1.702,57

13 acertos: 9.693 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 112.078 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 566.619 apostas ganhadoras, R$ 7

Próximo sorteio (20/7): R$ 10 milhões

Quina 7069 – R$ 9,5 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 13 – 20 – 33 – 56 – 65

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 79 apostas ganhadoras, R$ 6.595,54

3 acertos: 5.369 apostas ganhadoras, R$ 92,42

2 acertos: 127.376 apostas ganhadoras, R$ 3,89

Próximo sorteio (20/7): R$ 10,5 milhões



Timemania 2417 – R$ 4,2 milhões

O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 08 – 12 – 51 – 56 – 72 – 75 – 80

Time do Coração: Aparecidense-GO

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 101.658,34

5 acertos: 110 apostas ganhadoras, R$ 1.320,23

4 acertos: 1.976 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 18.089 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 5.152 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio (21/7): R$ 4,5 milhões



Dia de Sorte 1249 – R$ 2,8 milhões

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 02 – 17 – 20 – 26 – 27 – 29 – 31

Mês da Sorte: Maio

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 75 apostas ganhadoras, R$ 2.429,31

5 acertos: 2.453 apostas ganhadoras, R$ 25

4 acertos: 32.699 apostas ganhadoras, R$ 5

Mês da Sorte: 105.953 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio (20/7): R$ 3,3 milhões



+Milionária 373 – R$ 74 milhões

O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 10 – 17 – 19 – 37 – 40 – 50

Trevos da sorte: 2 – 3

Premiação

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 117.484,03

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 34 apostas ganhadoras, R$ 4.607,22

4 acertos + 2 trevos: 128 apostas ganhadoras, R$ 1.311,20

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1.834 apostas ganhadoras, R$ 91,51

3 acertos + 2 trevos: 2.304 apostas ganhadoras, R$ 50

3 acertos + 1 trevo: 18.696 apostas ganhadoras, R$ 24

2 acertos + 2 trevos: 16.215 apostas ganhadoras, R$ 12

2 acertos + 1 trevo: 136.519 apostas ganhadoras, R$ 6

Próximo sorteio (22/7): R$ 75 milhões





Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.