Ganhadores de Minas: relembre grandes prêmios da Mega-Sena no estado

Minas Gerais tem fama de pé-quente quando o assunto é loteria. Ao longo de 30 anos, o estado contou com 90 apostas vencedoras e diversas cidades mineiras entraram para o mapa da sorte da Caixa Econômica Federal, com histórias que variam entre bolões de amigos que mudaram de vida e apostas únicas que transformaram realidades, alimentando a esperança de novos milionários.

Sorte grande em várias cidades

Um dos casos mais conhecidos ocorreu em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 2022. Um bolão feito por funcionários de uma empresa de transporte levou sozinho um prêmio de R$ 119 milhões. A aposta coletiva dividiu a bolada e mudou a vida de dezenas de famílias.

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Matozinhos também já teve seu dia de glória. Em junho de 2025, uma aposta feita na cidade levou sozinha o prêmio de mais de R$ 127 milhões. Na Mega da Virada de 2018, apostadores de Divinópolis e Martinhos Campo registraram apostas simples e receberam R$ 5,8 milhões cada, compondo a cota regional do rateio histórico.

Outros municípios, como Carmo do Cajuru, Juiz de Fora, Nova Lima e a própria capital, Belo Horizonte, também já celebraram ganhadores de prêmios significativos, reforçando a tradição mineira de tentar a sorte nas loterias.

Nem tudo são flores: o lado trágico do prêmio

Ganhar na loteria é o sonho de muitas pessoas, mas uma grande fortuna também pode trazer desafios inesperados. Ao longo dos anos, diversos casos mostraram que a riqueza repentina pode atrair conflitos familiares, disputas judiciais, golpes e até situações de violência. Por isso, especialistas recomendam discrição e planejamento financeiro para quem recebe prêmios de alto valor.

Para quem aposta, também é importante lembrar que os prêmios devem ser resgatados dentro do prazo de 90 dias após a data do sorteio. Caso não sejam reclamados nesse período, os valores são repassados integralmente ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.