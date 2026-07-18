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Mulheres distraem turista norte-americano com dança e furtam R$ 4 mil

Policias conseguiram encontrar uma das suspeitas dentro de um hotel. A outra fugiu em um táxi

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
18/07/2026 21:42

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Dólar redefine leitura de crédito e risco de emissores na AL
O homem deu falta de 800 dólares, o equivalente a R$ 4 mil, depois da abordagem crédito: DINO

Uma mulher foi detida na madrugada deste sábado (18/7), em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, após ser acusada de furtar 800 dólares (R$ 4 mil) de um turista norte-americano. O incidente, que envolveu duas pessoas, resultou na prisão de uma delas em um hotel da região.

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A vítima, de 47 anos, relatou à Polícia Militar que o furto ocorreu na Avenida Atlântica. Duas mulheres se aproximaram e começaram a dançar com ele, momento em que seus pertences caíram. Após recolhê-los, o turista notou a falta dos 800 dólares, o equivalente a cerca de R$ 4 mil.

Após o ocorrido, o homem buscou auxílio de agentes do programa Segurança Presente Copacabana. Ele informou aos policiais que uma das suspeitas teria embarcado em um táxi, enquanto a outra se dirigiu a um hotel nas proximidades.

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A equipe policial realizou buscas e conseguiu localizar uma das mulheres dentro do estabelecimento. Tanto a vítima quanto a suspeita foram encaminhadas à Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat). A corporação confirmou que a acusada permaneceu sob custódia.

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