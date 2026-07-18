Atentado a tiros em conveniência deixa três mortos e dois feridos no Paraná

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um atentado a tiros em uma loja de conveniência deixou ao menos três mortos e dois feridos, na noite desta sexta-feira (17/7), no município de Campo Mourão, no Paraná.

O ataque resultou na morte de dois homens e uma mulher. O caso ocorreu em um estabelecimento localizado no cruzamento da avenida Guilherme de Paula Xavier com a rua Mato Grosso, na área central da cidade.

Vítimas foram identificadas pelas autoridades. Os mortos são Marcio Bertholdi Geraldo, 43, Michael Zachytko Cavalcante, 38, e Veridiana Gaya Menin Machado Sate, 40. As outras duas pessoas feridas têm 23 e 41 anos. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

O principal suspeito do crime é um adolescente de 15 anos. Ele se aproximou da frente do estabelecimento e disparou por diversas vezes na direção dos frequentadores sem motivo aparente.

Vídeos registram o pânico no momento dos disparos.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação. É possível ver que o lugar estava movimentado, com clientes reunidos, quando um homem armado com uma pistola entra no local e atira.

As Polícias Civil e Militar estão em diligências para a captura do autor dos disparos. A Secretaria da Segurança Pública do Paraná afirmou que a investigação está em andamento.

Mãe e namorada do suspeito foram presas em flagrante por suspeita de envolvimento no caso. Imagens de câmeras de monitoramento e informações colhidas pela polícia apontaram que o suspeito havia deixado uma residência pouco antes da chegada dos policiais em um veículo conduzido pela namorada.

Automóvel foi posteriormente localizado, e a condutora confirmou ter dado apoio à fuga do adolescente. Ela, que não teve o nome divulgado, afirmou que o deixou em uma estrada com acesso a uma rodovia estadual. A mulher foi presa por prestar auxílio à fuga do investigado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já a mãe do suspeito foi presa em flagrante por estar em posse de duas munições, porções de entorpecentes, antenas para bloqueador de sinal e material explosivo. A investigação está em andamento para esclarecer a sua relação com o crime. A equipe do esquadrão antibombas esteve no local das apreensões e conduziu o manejo técnico e seguro do material explosivo.