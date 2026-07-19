Assine
overlay
Início Bem viver
COMPORTAMENTO

Falar sozinho? A ciência diz que ele é mais esperto que nós, e você também pode ser!

A neurociência desmente o mito e mostra como a prática potencializa memória, emoções e produtividade

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
19/07/2026 14:13

compartilhe

SIGA
×
Falar sozinho? A ciência diz que ele é mais esperto que nós, e você também pode ser!
Falar sozinho? Embora o hábito seja majoritariamente benéfico, existem situações que merecem atenção profissional crédito: Tupi

Pode respirar aliviado: se você foi pego falando sozinho recentemente, saiba que a ciência está do seu lado. O hábito, muitas vezes visto com estranheza, é na verdade um mecanismo cerebral saudável e produtivo, conforme aponta a psicologia contemporânea.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Longe de ser um sinal de instabilidade, a prática é reconhecida como uma ferramenta de autorregulação mental. Ela ajuda a processar informações, a regular emoções e a consolidar memórias de forma mais eficaz.

Por que falar sozinho ajuda a organizar o cérebro?

Essa conversa interna, quando verbalizada, funciona como um ensaio para o cérebro. Ao ouvir as próprias palavras, você ativa diferentes áreas neurais que ajudam a estruturar pensamentos de maneira mais lógica e clara.

Segundo estudos em psicologia cognitiva, o ato de falar o que pensamos ajuda a materializar raciocínios abstratos. Essa prática facilita a resolução de problemas e a tomada de decisões, transformando ideias vagas em planos concretos.

Identifique os sinais de atenção

Entenda quando o hábito de falar sozinho pode indicar problemas e é preciso buscar ajuda.

  1. 1. Vozes externas: Quando a fala vem acompanhada pela sensação de ouvir vozes externas ou que não são suas.

  2. 2. Conteúdo desorganizado: A fala apresenta um conteúdo desorganizado, sem lógica ou com delírios de perseguição.

  3. 3. Sofrimento e interferência: Causa sofrimento intenso, ansiedade ou interfere negativamente em suas relações e trabalho.

  4. 4. Isolamento e perda de contato: Associada a um isolamento social progressivo e à perda de contato com a realidade.

Mas isso não é sinal de algum transtorno mental?

Não necessariamente. A preocupação de que falar sozinho seja um sintoma de condições como a esquizofrenia é comum, mas infundada na maioria dos casos. A psicologia moderna desmistifica essa ideia e foca na qualidade e no contexto dessa conversa.

A principal distinção está no conteúdo e no controle que a pessoa tem sobre essa fala. O diálogo interno saudável é consciente e funcional. Já nos quadros psicóticos, a pessoa pode ouvir vozes que não reconhece como suas, um sintoma conhecido como alucinação auditiva, que é completamente diferente.

Quando o hábito de falar sozinho acende um alerta?

Embora o hábito seja majoritariamente benéfico, existem situações que merecem atenção profissional. O sinal de alerta deve surgir quando o diálogo interno se manifesta junto a outros sintomas específicos, que indicam que algo mais complexo pode estar acontecendo.

Especialistas indicam que é hora de procurar ajuda quando a fala:

  • É acompanhada pela sensação de ouvir vozes externas ou que não são suas.

  • Apresenta um conteúdo desorganizado, sem lógica ou com delírios de perseguição.

  • Causa sofrimento intenso, ansiedade ou interfere negativamente nas relações sociais e no trabalho.

  • Vem associada a um isolamento social progressivo e à perda de contato com a realidade.

A linha que separa o diálogo funcional de um sintoma de preocupação é clara: uma conversa produtiva é aquela que você conduz, e não a que conduz você.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

comportamento falar saude-mental

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay