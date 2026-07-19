Falar sozinho? A ciência diz que ele é mais esperto que nós, e você também pode ser!
A neurociência desmente o mito e mostra como a prática potencializa memória, emoções e produtividade
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Pode respirar aliviado: se você foi pego falando sozinho recentemente, saiba que a ciência está do seu lado. O hábito, muitas vezes visto com estranheza, é na verdade um mecanismo cerebral saudável e produtivo, conforme aponta a psicologia contemporânea.
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Por que falar sozinho ajuda a organizar o cérebro?
Essa conversa interna, quando verbalizada, funciona como um ensaio para o cérebro. Ao ouvir as próprias palavras, você ativa diferentes áreas neurais que ajudam a estruturar pensamentos de maneira mais lógica e clara.
Segundo estudos em psicologia cognitiva, o ato de falar o que pensamos ajuda a materializar raciocínios abstratos. Essa prática facilita a resolução de problemas e a tomada de decisões, transformando ideias vagas em planos concretos.
Identifique os sinais de atenção
Entenda quando o hábito de falar sozinho pode indicar problemas e é preciso buscar ajuda.
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1. Vozes externas: Quando a fala vem acompanhada pela sensação de ouvir vozes externas ou que não são suas.
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2. Conteúdo desorganizado: A fala apresenta um conteúdo desorganizado, sem lógica ou com delírios de perseguição.
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3. Sofrimento e interferência: Causa sofrimento intenso, ansiedade ou interfere negativamente em suas relações e trabalho.
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4. Isolamento e perda de contato: Associada a um isolamento social progressivo e à perda de contato com a realidade.
Mas isso não é sinal de algum transtorno mental?
Não necessariamente. A preocupação de que falar sozinho seja um sintoma de condições como a esquizofrenia é comum, mas infundada na maioria dos casos. A psicologia moderna desmistifica essa ideia e foca na qualidade e no contexto dessa conversa.
A principal distinção está no conteúdo e no controle que a pessoa tem sobre essa fala. O diálogo interno saudável é consciente e funcional. Já nos quadros psicóticos, a pessoa pode ouvir vozes que não reconhece como suas, um sintoma conhecido como alucinação auditiva, que é completamente diferente.
Quando o hábito de falar sozinho acende um alerta?
Embora o hábito seja majoritariamente benéfico, existem situações que merecem atenção profissional. O sinal de alerta deve surgir quando o diálogo interno se manifesta junto a outros sintomas específicos, que indicam que algo mais complexo pode estar acontecendo.
Especialistas indicam que é hora de procurar ajuda quando a fala:
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É acompanhada pela sensação de ouvir vozes externas ou que não são suas.
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Apresenta um conteúdo desorganizado, sem lógica ou com delírios de perseguição.
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Causa sofrimento intenso, ansiedade ou interfere negativamente nas relações sociais e no trabalho.
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Vem associada a um isolamento social progressivo e à perda de contato com a realidade.
A linha que separa o diálogo funcional de um sintoma de preocupação é clara: uma conversa produtiva é aquela que você conduz, e não a que conduz você.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.