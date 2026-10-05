Incêndio atinge depósito de material reciclável em BH

Um incêndio atingiu um depósito de material reciclável na madrugada desta segunda-feira (5/10) no bairro Nova Granada, Região Oeste de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h30 da manhã para atender a ocorrência na Rua Jaboticabal.

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Quatro equipes, com 13 militares, atuaram no combate às chamas. O incêndio já foi controlado. No momento, os bombeiros aguardam o apoio de uma retroescavadeira para realizar a movimentação e o revolvimento do material reciclável.

Incêndio atinge depósito de materiais recicláveis Corpo de Bombeiros/Divulgação

A ação é necessária para que os militares possam realizar o rescaldo e eliminar possíveis focos de incêndio que ainda existam no local.

Não houve registro de vítimas. Os bombeiros permanecem no endereço para concluir os trabalhos e finalizar a ocorrência.

Incêndio atinge depósito de materiais recicláveis Corpo de Bombeiros/Divulgação

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice