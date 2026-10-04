Há 20 anos, grupo usa motos para recolher dados das urnas em MG

Formado em Jornalismo e pós-graduado em Jornalismo e Práticas Contemporâneas, estudou Arte Contemporânea Escola Guignard (UEMG). É repórter fotográfico multimídia dos Diários Associados, que edita os jornais Estado de Minas, o tabloide Aqui e o Portal de

Jornalista e estudante de Cinema. Atualmente trabalho como Repórter Multimídia. Edito vídeos e sou apaixonada pelas artes, em especial pelo o teatro e pelo desenho.

Há 20 anos, um grupo de voluntários de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, ajuda a Justiça Eleitoral no recolhimento das mídias de resultado das urnas eletrônicas. Conhecidos como “Trilheiros”, os participantes utilizam motos e veículos 4x4 para buscar o material em pontos de recolhimento, especialmente em áreas rurais e regiões mais afastadas do município.

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A iniciativa nasceu das dificuldades enfrentadas durante o período eleitoral, quando as chuvas comprometiam as condições das estradas de terra e atrasavam a chegada dos resultados.

“Há 20 anos, como temos muitas zonas de votação na área rural, chovia muito nessa época. O pessoal demorava para trazer os resultados, ficava agarrado e, às vezes, só chegava à noite. Então tivemos a ideia de pegar as motos de trilha para fazer esse serviço, porque, pela condição técnica, elas conseguem superar essas dificuldades”, conta Alberto Coimbra Júnior, conhecido como Juninho Coimbra.

Com o passar dos anos, a iniciativa cresceu e os meios de transporte foram diversificados. Além das motos de trilha, o grupo passou a contar com motocicletas convencionais e, nas eleições de 2026, também incorporou veículos 4x4.

“Nós fomos desenvolvendo o trabalho e algumas estradas da nossa região foram melhoradas. Hoje temos motos de trilha, motos de asfalto e, incrementando neste ano, os veículos 4x4. Para a próxima eleição, já está conversado: vamos incluir também as e-bikes, as bicicletas elétricas”, explica Juninho.

Neste ano, o cartório eleitoral solicitou apoio dos Trilheiros em 15 pontos de recolhimento, distribuídos entre a zona rural e a periferia de Divinópolis. Ao todo, 15 voluntários participam da operação.

“Alguns já foram direto de casa, porque já conhecem seus pontos de trabalho. Eles foram previamente informados”, relata.

Como funciona o recolhimento?

Após o encerramento da votação, cada urna eletrônica emite um Boletim de Urna (BU), que registra o resultado daquela seção eleitoral. Os dados também ficam armazenados em uma mídia de resultado (MR), que deve ser encaminhada a um ponto autorizado de transmissão.

É nessa etapa que os Trilheiros ajudam: eles transportam as mídias dos pontos de recolhimento, contribuindo para agilizar a chegada dos resultados, principalmente em localidades de difícil acesso. Posteriormente, os dados são transmitidos pelos sistemas seguros da Justiça Eleitoral e encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela totalização dos votos.

Para Juninho, o trabalho voluntário também representa uma maneira de participar ativamente do processo democrático.

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“É uma forma de exercer a cidadania e integrar vários segmentos da sociedade”, destaca.