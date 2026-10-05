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Defesa Civil alerta para risco geológico forte em quatro regionais de BH

O aviso é para as regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul e Noroeste e é válido até quarta-feira (7/10)

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CL
Camila Lyrio*
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Camila Lyrio*
Repórter
05/10/2026 09:24

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Inmet emite alerta amarelo de chuvas para 294 municípios de MG
Defesa Civil de Belo Horizonte emite alerta de risco geológico forte crédito: Marcos Vieira/EM

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu nesta segunda-feira (5/10) um alerta de risco geológico forte para as regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul e Noroeste. O aviso, válido até quarta-feira (7/10), se fez necessário por conta do volume de chuva registrado nas últimas horas e da previsão de novas precipitações.

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Também há risco geológico moderado nas regionais Pampulha e Nordeste. A população deve ficar atenta ao grau de saturação do solo e a sinais de abalos em estruturas, além de possíveis quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

No sábado (3), a Defesa Civil já tinha emitido um alerta de risco geológico moderado para Barreiro, Oeste e Centro-Sul, válido até hoje. Na ocasião, o órgão informou que o aviso estava relacionado ao volume de chuva registrado e à previsão de novas precipitações.

Entre os sinais de que um deslizamento pode acontecer estão trincas nas paredes, rachaduras no solo, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, água minando da base de barrancos, inclinação de postes ou árvores, muros e paredes estufados e estalos.

Segundo a Defesa Civil, ao identificar algum desses sinais, o morador deve sair imediatamente do imóvel e ligar para o órgão, pelo telefone 199. Em caso de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros Militar pelo 193.

O órgão também recomenda que moradores não façam cortes muito altos e inclinados em barrancos, instalem calhas nos telhados e consertem vazamentos em reservatórios e caixas-d'água. Também é importante não jogar lixo ou entulho em encostas, não despejar esgoto nos barrancos e não realizar queimadas.

Como receber os alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos e deslizamentos pelo Canal Público do WhatsApp da Defesa Civil. Também é possível receber as mensagens por SMS, enviando o CEP da rua para o número 40199. O serviço é gratuito.

Os alertas e recomendações também são divulgados pelas redes sociais da Defesa Civil de Belo Horizonte, incluindo Instagram, Facebook, X e o canal público do Telegram.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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