BH tem dia de chuva e risco de temporais nesta segunda-feira (5/10)

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

Belo Horizonte começou esta segunda-feira (5) sob influência de uma condição de tempo bastante instável. A previsão indica chuva, aumento de nebulosidade e possibilidade de pancadas fortes e trovoadas ao longo do dia. O trânsito também amanheceu engarrafado nas principais vias de tráfego da cidade, a exemplo da Avenida Cristiano Machado, próximo ao Bairro Ipiranga, no sentido Centro, devido ao mau tempo.

Segundo dados do Climatempo, a temperatura deve variar entre 18°C e 27°C, com possibilidade de chuva e cerca de 71% de probabilidade de precipitação na região do Aeroporto de Belo Horizonte.

O cenário também é confirmado pela previsão do Tempo.com, que aponta chuva fraca e céu nublado durante a manhã, com temperaturas próximas de 21°C.

Chuva pode ganhar força em algumas regiões

O alerta é reforçado pela análise meteorológica do Climatempo para o Sudeste. A instituição aponta que a Grande Belo Horizonte está entre as áreas de Minas Gerais sujeitas a fortes pancadas de chuva nesta segunda e terça-feira (5 e 6), com possibilidade de temporais.





A instabilidade está associada à atuação de sistemas que aumentaram a umidade e favoreceram a formação de áreas de chuva sobre Minas Gerais.





A situação merece atenção porque Belo Horizonte já registrou volumes expressivos de chuva nos primeiros dias de outubro. Segundo dados citados pelo Climatempo a partir do INMET, algumas estações da capital acumularam entre 30 mm e quase 75 mm em 48 horas até a manhã do dia 4.





O próprio Climatempo informa que, até o dia 5, Belo Horizonte já havia acumulado aproximadamente 97 mm de chuva em outubro, valor superior à média histórica mensal indicada pela plataforma, de cerca de 87 mm.





Como fica o tempo ao longo do dia?





A tendência é de um dia marcado por variações rápidas:





- Manhã: céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva;

- Tarde: aumento da instabilidade, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas;

- Noite: nebulosidade e possibilidade de novas pancadas em algumas áreas.





Por isso, quem precisar sair de casa deve estar preparado para mudanças repentinas nas condições do tempo.





Atenção aos alagamentos e às rajadas de vento





Com o solo já bastante úmido devido às chuvas dos últimos dias, pancadas mais intensas podem provocar alagamentos, enxurradas e transtornos no trânsito, especialmente em pontos tradicionalmente problemáticos da capital.





Durante temporais, também existe risco de queda de galhos e árvores, além de descargas elétricas.





Dicas para se proteger durante a chuva





Para quem está dirigindo Para quem está dirigindo





- Reduza a velocidade e aumente a distância em relação ao veículo da frente.

- Ligue os faróis mesmo durante o dia.

- Evite atravessar ruas alagadas. A profundidade da água pode ser maior do que parece.

- Se a água começar a subir rapidamente, procure um local seguro e não tente atravessar.

- Evite estacionar próximo a árvores, placas, muros e estruturas que possam cair.





Para quem está a pé Para quem está a pé





- Leve guarda-chuva ou capa impermeável, mas procure abrigo seguro quando houver trovoadas.

- Evite caminhar por áreas alagadas ou próximas a córregos.

- Não permaneça embaixo de árvores durante tempestades.

- Tenha atenção redobrada ao atravessar ruas, pois a visibilidade dos motoristas diminui durante a chuva.





Durante trovoadas Durante trovoadas





- Evite áreas abertas, campos, parques e locais elevados.

- Não fique próximo a árvores ou estruturas metálicas.

- Dentro de casa, mantenha distância de janelas durante tempestades mais fortes.

- Se possível, retire equipamentos eletrônicos sensíveis da tomada quando houver risco de descargas elétricas.





E nos próximos dias?





A instabilidade deve continuar. Para terça-feira (6), o Climatempo indica condições semelhantes, com temperaturas entre 19°C e 29°C, possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas, principalmente durante a tarde.





A tendência, portanto, é de que o belo-horizontino continue precisando conviver com chuvas de verão, períodos de sol entre nuvens e mudanças rápidas no tempo.