Assine
overlay
Início Gerais
TEMPO E CLIMA

BH tem dia de chuva e risco de temporais nesta segunda-feira (5/10)

Capital mineira começa a semana com tempo instável, temperaturas entre 18°C e 27°C e possibilidade de pancadas de chuva

Publicidade
Carregando...
Ellen Cristie
Ellen Cristie
Repórter
Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep
05/10/2026 07:19 - atualizado em 05/10/2026 07:19

compartilhe

×
O trânsito nos principais corredores da capital mineira estão engarrafados desde as 6h
O trânsito nos principais corredores da capital mineira estão engarrafados desde as 6h crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press
Belo Horizonte começou esta segunda-feira (5) sob influência de uma condição de tempo bastante instável. A previsão indica chuva, aumento de nebulosidade e possibilidade de pancadas fortes e trovoadas ao longo do dia. O trânsito também amanheceu engarrafado nas principais vias de tráfego da cidade, a exemplo da Avenida Cristiano Machado, próximo ao Bairro Ipiranga, no sentido Centro, devido ao mau tempo. 
Segundo dados do Climatempo, a temperatura deve variar entre 18°C e 27°C, com possibilidade de chuva e cerca de 71% de probabilidade de precipitação na região do Aeroporto de Belo Horizonte.
O cenário também é confirmado pela previsão do Tempo.com, que aponta chuva fraca e céu nublado durante a manhã, com temperaturas próximas de 21°C.

Chuva pode ganhar força em algumas regiões

O alerta é reforçado pela análise meteorológica do Climatempo para o Sudeste. A instituição aponta que a Grande Belo Horizonte está entre as áreas de Minas Gerais sujeitas a fortes pancadas de chuva nesta segunda e terça-feira (5 e 6), com possibilidade de temporais.

A instabilidade está associada à atuação de sistemas que aumentaram a umidade e favoreceram a formação de áreas de chuva sobre Minas Gerais.

A situação merece atenção porque Belo Horizonte já registrou volumes expressivos de chuva nos primeiros dias de outubro. Segundo dados citados pelo Climatempo a partir do INMET, algumas estações da capital acumularam entre 30 mm e quase 75 mm em 48 horas até a manhã do dia 4.

O próprio Climatempo informa que, até o dia 5, Belo Horizonte já havia acumulado aproximadamente 97 mm de chuva em outubro, valor superior à média histórica mensal indicada pela plataforma, de cerca de 87 mm.

Como fica o tempo ao longo do dia?

A tendência é de um dia marcado por variações rápidas:

- Manhã: céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva;
- Tarde: aumento da instabilidade, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas;
- Noite: nebulosidade e possibilidade de novas pancadas em algumas áreas.

Por isso, quem precisar sair de casa deve estar preparado para mudanças repentinas nas condições do tempo.

Atenção aos alagamentos e às rajadas de vento

Com o solo já bastante úmido devido às chuvas dos últimos dias, pancadas mais intensas podem provocar alagamentos, enxurradas e transtornos no trânsito, especialmente em pontos tradicionalmente problemáticos da capital.

Durante temporais, também existe risco de queda de galhos e árvores, além de descargas elétricas.

Dicas para se proteger durante a chuva

 Para quem está dirigindo

- Reduza a velocidade e aumente a distância em relação ao veículo da frente.
- Ligue os faróis mesmo durante o dia.
- Evite atravessar ruas alagadas. A profundidade da água pode ser maior do que parece.
- Se a água começar a subir rapidamente, procure um local seguro e não tente atravessar.
- Evite estacionar próximo a árvores, placas, muros e estruturas que possam cair.

 Para quem está a pé

- Leve guarda-chuva ou capa impermeável, mas procure abrigo seguro quando houver trovoadas.
- Evite caminhar por áreas alagadas ou próximas a córregos.
- Não permaneça embaixo de árvores durante tempestades.
- Tenha atenção redobrada ao atravessar ruas, pois a visibilidade dos motoristas diminui durante a chuva.

 Durante trovoadas

- Evite áreas abertas, campos, parques e locais elevados.
- Não fique próximo a árvores ou estruturas metálicas.
- Dentro de casa, mantenha distância de janelas durante tempestades mais fortes.
- Se possível, retire equipamentos eletrônicos sensíveis da tomada quando houver risco de descargas elétricas.

E nos próximos dias?

A instabilidade deve continuar. Para terça-feira (6), o Climatempo indica condições semelhantes, com temperaturas entre 19°C e 29°C, possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas, principalmente durante a tarde.

A tendência, portanto, é de que o belo-horizontino continue precisando conviver com chuvas de verão, períodos de sol entre nuvens e mudanças rápidas no tempo.
 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Tópicos relacionados:

chuva tempo temporais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay