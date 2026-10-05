TEMPO E CLIMA
BH tem dia de chuva e risco de temporais nesta segunda-feira (5/10)
Capital mineira começa a semana com tempo instável, temperaturas entre 18°C e 27°C e possibilidade de pancadas de chuva
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05/10/2026 07:19 - atualizado em 05/10/2026 07:19
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Belo Horizonte começou esta segunda-feira (5) sob influência de uma condição de tempo bastante instável. A previsão indica chuva, aumento de nebulosidade e possibilidade de pancadas fortes e trovoadas ao longo do dia. O trânsito também amanheceu engarrafado nas principais vias de tráfego da cidade, a exemplo da Avenida Cristiano Machado, próximo ao Bairro Ipiranga, no sentido Centro, devido ao mau tempo.
Segundo dados do Climatempo, a temperatura deve variar entre 18°C e 27°C, com possibilidade de chuva e cerca de 71% de probabilidade de precipitação na região do Aeroporto de Belo Horizonte.
O cenário também é confirmado pela previsão do Tempo.com, que aponta chuva fraca e céu nublado durante a manhã, com temperaturas próximas de 21°C.
Chuva pode ganhar força em algumas regiões
O alerta é reforçado pela análise meteorológica do Climatempo para o Sudeste. A instituição aponta que a Grande Belo Horizonte está entre as áreas de Minas Gerais sujeitas a fortes pancadas de chuva nesta segunda e terça-feira (5 e 6), com possibilidade de temporais.
A instabilidade está associada à atuação de sistemas que aumentaram a umidade e favoreceram a formação de áreas de chuva sobre Minas Gerais.
A situação merece atenção porque Belo Horizonte já registrou volumes expressivos de chuva nos primeiros dias de outubro. Segundo dados citados pelo Climatempo a partir do INMET, algumas estações da capital acumularam entre 30 mm e quase 75 mm em 48 horas até a manhã do dia 4.
O próprio Climatempo informa que, até o dia 5, Belo Horizonte já havia acumulado aproximadamente 97 mm de chuva em outubro, valor superior à média histórica mensal indicada pela plataforma, de cerca de 87 mm.
Como fica o tempo ao longo do dia?
A tendência é de um dia marcado por variações rápidas:
- Manhã: céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva;
- Tarde: aumento da instabilidade, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas;
- Noite: nebulosidade e possibilidade de novas pancadas em algumas áreas.
Por isso, quem precisar sair de casa deve estar preparado para mudanças repentinas nas condições do tempo.
Atenção aos alagamentos e às rajadas de vento
Com o solo já bastante úmido devido às chuvas dos últimos dias, pancadas mais intensas podem provocar alagamentos, enxurradas e transtornos no trânsito, especialmente em pontos tradicionalmente problemáticos da capital.
Durante temporais, também existe risco de queda de galhos e árvores, além de descargas elétricas.
Dicas para se proteger durante a chuva
Para quem está dirigindo
- Reduza a velocidade e aumente a distância em relação ao veículo da frente.
- Ligue os faróis mesmo durante o dia.
- Evite atravessar ruas alagadas. A profundidade da água pode ser maior do que parece.
- Se a água começar a subir rapidamente, procure um local seguro e não tente atravessar.
- Evite estacionar próximo a árvores, placas, muros e estruturas que possam cair.
Para quem está a pé
- Leve guarda-chuva ou capa impermeável, mas procure abrigo seguro quando houver trovoadas.
- Evite caminhar por áreas alagadas ou próximas a córregos.
- Não permaneça embaixo de árvores durante tempestades.
- Tenha atenção redobrada ao atravessar ruas, pois a visibilidade dos motoristas diminui durante a chuva.
Durante trovoadas
- Evite áreas abertas, campos, parques e locais elevados.
- Não fique próximo a árvores ou estruturas metálicas.
- Dentro de casa, mantenha distância de janelas durante tempestades mais fortes.
- Se possível, retire equipamentos eletrônicos sensíveis da tomada quando houver risco de descargas elétricas.
E nos próximos dias?
A instabilidade deve continuar. Para terça-feira (6), o Climatempo indica condições semelhantes, com temperaturas entre 19°C e 29°C, possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas, principalmente durante a tarde.
A tendência, portanto, é de que o belo-horizontino continue precisando conviver com chuvas de verão, períodos de sol entre nuvens e mudanças rápidas no tempo.
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