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SANTA LUZIA

Trabalhador morre após ser atropelado por empilhadeira na Grande BH

Homem chegou a ser socorrido por funcionários, bombeiros e médicos do Samu, mas morreu no local

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
05/10/2026 16:07 - atualizado em 05/10/2026 16:08

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Trabalhador é atropelado por empilhadeira e morre em empresa da Grande Belo Horizonte
Trabalhador é atropelado por empilhadeira e morre em empresa da Grande Belo Horizonte crédito: CBMMG / Divulgação

Um trabalhador de 50 anos morreu após ser atropelado por empilhadeira, na Vila Olga, em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (5/10). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para o atendimento. 

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De acordo com a corporação, os próprios funcionários retiraram o veículo que estava sobre a vítima. O homem estava consciente, mas em estado grave. 

No momento em que chegaram ao local, os militares encontraram o trabalhador tem parada cardiorrespiratória. Os agentes prestaram os socorros iniciais de atendimento e tentaram a reanimação cardiopulmonar na vítima.  

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Devido à gravidade da situação, uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foi chamada ao local. Após os procedimentos médicos, foi constatada a morte do homem. 

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Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e estiveram no local para investigar o acidente.

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