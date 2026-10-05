Trabalhador morre após ser atropelado por empilhadeira na Grande BH

Um trabalhador de 50 anos morreu após ser atropelado por empilhadeira, na Vila Olga, em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (5/10). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para o atendimento.

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De acordo com a corporação, os próprios funcionários retiraram o veículo que estava sobre a vítima. O homem estava consciente, mas em estado grave.

No momento em que chegaram ao local, os militares encontraram o trabalhador tem parada cardiorrespiratória. Os agentes prestaram os socorros iniciais de atendimento e tentaram a reanimação cardiopulmonar na vítima.

Devido à gravidade da situação, uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foi chamada ao local. Após os procedimentos médicos, foi constatada a morte do homem.

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Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e estiveram no local para investigar o acidente.