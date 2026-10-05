Trabalhador morre após ser atropelado por empilhadeira na Grande BH
Homem chegou a ser socorrido por funcionários, bombeiros e médicos do Samu, mas morreu no local
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Um trabalhador de 50 anos morreu após ser atropelado por empilhadeira, na Vila Olga, em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (5/10). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para o atendimento.
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De acordo com a corporação, os próprios funcionários retiraram o veículo que estava sobre a vítima. O homem estava consciente, mas em estado grave.
No momento em que chegaram ao local, os militares encontraram o trabalhador tem parada cardiorrespiratória. Os agentes prestaram os socorros iniciais de atendimento e tentaram a reanimação cardiopulmonar na vítima.
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Devido à gravidade da situação, uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foi chamada ao local. Após os procedimentos médicos, foi constatada a morte do homem.
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Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e estiveram no local para investigar o acidente.