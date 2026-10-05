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UBERABA

Mulher de 48 anos morre atropelada por ônibus em Uberaba

Condutor, de 57 anos, ficou em estado de choque após perceber que havia atropelado uma pessoa e foi submetido a exames médicos

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MF
Murilo Fialho*
MF
Murilo Fialho*
Repórter
05/10/2026 18:10

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Viatura da Policia Civil
Mulher de 48 anos morreu atropelada por ônibus em Uberaba; perícia da Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Uma mulher de 48 anos morreu atropelada por um ônibus do transporte público em Uberaba, no Triângulo Mineiro, no último domingo (4/10). O atropelamento ocorreu por volta das 13h30, durante uma conversão no cruzamento da Avenida José Valim de Melo com a Rua Jacinto Calegari, no Bairro Gameleiras II.

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Em nota, a Superintendência de Transporte, vinculada à Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), lamentou profundamente o falecimento da vítima e informou que vai apurar a dinâmica do acidente, em conjunto com a concessionária responsável pelo transporte coletivo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito. O corpo da vítima foi encaminhado ao Posto Médico-Legal (PML) para ser submetido a exames.

O motorista do ônibus, um homem de 57 anos, ficou em estado de choque e precisou ser socorrido e internado.

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A perícia da Polícia Civil esteve no local e segue apurando as circunstâncias e as causas do acidente.

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