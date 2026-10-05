Mulher de 48 anos morre atropelada por ônibus em Uberaba

Uma mulher de 48 anos morreu atropelada por um ônibus do transporte público em Uberaba, no Triângulo Mineiro, no último domingo (4/10). O atropelamento ocorreu por volta das 13h30, durante uma conversão no cruzamento da Avenida José Valim de Melo com a Rua Jacinto Calegari, no Bairro Gameleiras II.

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Em nota, a Superintendência de Transporte, vinculada à Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), lamentou profundamente o falecimento da vítima e informou que vai apurar a dinâmica do acidente, em conjunto com a concessionária responsável pelo transporte coletivo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito. O corpo da vítima foi encaminhado ao Posto Médico-Legal (PML) para ser submetido a exames.

O motorista do ônibus, um homem de 57 anos, ficou em estado de choque e precisou ser socorrido e internado.

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A perícia da Polícia Civil esteve no local e segue apurando as circunstâncias e as causas do acidente.