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MAL SÚBITO

Homem passa mal e morre em BH logo após votar

Suspeita é que homem de 63 anos tenha infartado após votar no Bairro Caiçaras, em Belo Horizonte

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
04/10/2026 19:02

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Homem de 63 anos passou mal após votar no Bairro Caiçaras, em Belo Horizonte, e morreu após ser socorrido
Homem foi socorrido pelo Samu, mas não resistiu crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

Um homem de 63 anos morreu após passar mal depois de votar neste domingo (4/10), em Belo Horizonte. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu em uma unidade hospitalar.

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De acordo com as informações preliminares, a ocorrência foi registrada no Bairro Caiçaras, na Região Noroeste de BH. A vítima teria votado, saído da escola e passado mal logo em seguida, caindo em um canteiro do outro lado da rua.

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O Samu foi acionado e enviou duas ambulâncias para o atendimento, onde foram realizadas manobras de reanimação. Ele foi encaminhado a um hospital, mas morreu no local.

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A suspeita inicial, segundo um profissional do Samu, é de que ele tenha sofrido um infarto. A Polícia Militar (PM) também acompanha a ocorrência.

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