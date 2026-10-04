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Mesário é preso suspeito de ameaçar ex durante votação em Juiz de Fora

Homem substituía mesário faltoso quando teria ameaçado a ex-companheira em uma seção eleitoral no Bairro Alto dos Passos

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
04/10/2026 17:51 - atualizado em 04/10/2026 17:51

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Suspeito estava substituindo mesário faltoso
Suspeito estava substituindo mesário faltoso crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Um homem que trabalhava como mesário nas Eleições 2026 foi preso neste domingo (4/10), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, suspeito de ameaçar a ex-companheira dentro de uma seção eleitoral.

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A ocorrência foi registrada na Escola Estadual Mariano Procópio, conhecida como Marianinho, no Bairro Alto dos Passos, onde ele estava atuando como mesário substituto. Ele assumiu a função depois que o responsável inicialmente escalado para a seção não compareceu ao local de votação.

A ex-companheira foi à escola para votar quando foi ameaçada pelo homem. A ocorrência mobilizou as forças de segurança e terminou com a prisão do mesário.

Investigação

Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgados detalhes sobre o teor das ameaças, o que teria motivado o desentendimento ou se havia alguma medida protetiva envolvendo o casal.

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Estado de Minas solicitou informações adicionais à Polícia Militar (PM) sobre a ocorrência, incluindo detalhes sobre a prisão e os procedimentos adotados após o caso e aguarda retorno.

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