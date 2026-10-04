MG: escola que sedia votação é furtada e sofre incêndio

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma escola que recebe votação nesta eleição foi furtada e incendiada em Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na manhã deste domingo (4/10). A ocorrência não impediu a votação.

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Na manhã deste domingo (4), por volta de 05h55, uma ocorrência mobilizou equipes de emergência na Escola Municipal João Dornas Filho, localizada na Rua João Paulo II, número 243, no Bairro Ozanam, em Bom Despacho.

A região é predominantemente residencial, cercada por imóveis unifamiliares, pequenos comércios de bairro e áreas verdes características do perímetro urbano do município.

O acionamento do Corpo de Bombeiros ocorreu após a percepção de fumaça partindo do interior da escola.

O foco inicial ameaçava propagar chamas para outras dependências da instituição, que, naquele momento, abrigava estrutura montada para o fluxo de cidadãos, gerando alerta imediato para a segurança do local.

Qual a situação encontrada pelos bombeiros?

Ao ingressarem no imóvel, os combatentes localizaram um princípio de incêndio restrito a peças de mobília. A guarnição iniciou prontamente as manobras de combate com linhas diretas de ataque e ventilou o espaço, o que evitou a extensão do fogo para a estrutura do prédio.

“No interior da edificação, foi constatado um princípio de incêndio concentrado em móveis, que foi rapidamente combatido e controlado pela guarnição de Bombeiros Militares”, informou o CBMMG. A ação rápida dos militares extinguiu os focos e neutralizou o perigo no perímetro interno.

O incidente não deixou vítimas e a autoria ainda não foi identificada, restando o dano concentrado em parte do mobiliário interno e em equipamentos públicos.

Durante os trabalhos de rescaldo e averiguação dos ambientes, os socorristas e policiais constataram indícios claros de violação do imóvel decorrentes de arrombamento.

O sistema de monitoramento por circuito interno de TV apresentava danos na fiação e nas câmeras, além de ter sido notada a ausência de computadores da unidade de ensino.

Em razão dos indícios de delito, a Polícia Militar e os peritos da Polícia Civil de Minas Gerais assumiram o local para realizar os levantamentos periciais e colher evidências que auxiliem na identificação dos envolvidos.

Apesar do susto, a votação prosseguiu sem interrupções após a liberação da área pelas equipes técnicas.

A apuração em registros policiais e notícias da região indica que, ao longo dos últimos seis meses, não houve episódios similares de arrombamento seguido de princípio de incêndio em escolas no município de Bom Despacho.

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Para informações e orientações relativas às zonas e seções eleitorais do município, os cidadãos podem consultar o portal oficial do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).



Furto e fogo na escola

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