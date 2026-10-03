Adolescente é morto com sete tiros em frente a sua casa em Sabará
De acordo com a PMMG, a vítima havia sido ameaçada de morte depois de cometer furtos na região em que morava
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Um adolescente de 17 anos morreu depois de ser atingido por sete disparos de arma de fogo no rosto e no tórax na noite dessa sexta-feira (2/10) no Bairro Roça Grande, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Dois dos cinco suspeitos de envolvimento no crime, de 18 e 28 anos, foram presos pela Polícia Militar (PMMG).
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De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe do adolescente estava no interior de sua residência quando ouviu disparos. Ao chegar na rua, viu seu filho ferido e um homem mascarado e armado. O suspeito entrou em um Fiat Palio ocupado por outros quatro homens. A mulher identificou um dos ocupantes no banco de trás.
A vítima foi socorrida por um primo e levada para a UPA de Sabará, mas morreu durante o atendimento médico.
À Polícia Militar, a mãe compartilhou a identidade do ocupante do carro. Os policiais saíram em diligência e foram até a residência do possível suspeito, onde ele foi encontrado. Ele negou envolvimento com a morte do adolescente, mas depois assumiu que participou do crime e indicou onde a vítima morava.
Ele soube informar os dados de apenas outro envolvido e afirmou que a arma usada no homicídio foi descartada em uma área de mata. A arma não foi localizada neste local.
Quando a polícia chegou à casa do segundo suspeito, sua esposa informou que o marido tinha saído de casa cedo e ainda não havia chegado. Depois de algum tempo, o autor voltou à residência e recebeu voz de prisão. Durante as buscas, uma submetralhadora calibre 9mm foi encontrada no local e apreendida pelos militares.
A perícia da Polícia Civil (PCMG) compareceu ao local do crime e recolheu estojos de munição calibre 9mm.
Ameaça de morte
Em depoimento, a mãe do adolescente informou que o filho estava envolvido em furtos na região, inclusive em uma escola próxima. Nessa ocasião, os uniformes que se encontravam no local foram queimados por ele. O fato foi amplamente divulgado nas redes sociais e, em seguida, integrantes de uma gangue foram até a casa dele para fazer ameaças.
Na ocasião, o adolescente ficou escondido dentro de casa e os indivíduos deixaram o seguinte recado: “sabemos que ele está furtando na região. Se continuar vamos acabar com a vida dele”.
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Um dos suspeitos preso informou que a vítima também roubou o Santuário de Roças Grandes e cometeu outros delitos semelhantes.