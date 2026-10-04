Chuva em Minas derrubou mais de 40 árvores em 24 horas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Minas Gerais tem registrado fortes chuvas nos últimos dias e, nesse sábado (3/10), registrou temporal em algumas cidades. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), entre as 14h de ontem e as 14h deste domingo (4/10), o estado sofreu 44 quedas de árvores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo os militares, a maioria das espécimes caiu ainda nesse sábado. Dessas, 20% foram contabilizadas em Montes Claros, no Norte de Minas. Além das quedas de árvores, outras ocorrências marcaram o fim de semana chuvoso no estado.

Em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, o muro de um talude rompeu e atingiu três casas na Rua Ernesto Batista Pereira, no Bairro São Geraldo, porém sem vítimas.

Na tarde desse sábado, uma ponte em Silveirânia, também na Zona da Mata, desabou. Diversas casas foram atingidas por um deslizamento de terra na região, mas também sem vítimas.

A chuva também atingiu Dom Silvério, na mesma região, e provocou alagamentos e deslizamentos de terra entre sábado e domingo. Segundo a Prefeitura de Dom Silvério, o transbordamento do Córrego do Mingau afetou algumas ruas dos bairros Campestre e Centro. Já no Bairro São Geraldo, foram registrados deslizamentos de encosta.

De acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), os equipamentos instalados no município registraram 99,6 milímetros de chuva nas últimas 24 horas.

Norte de Minas

Já em Montes Claros, os bombeiros registraram um número maior de ocorrências, como o salvamento de uma pessoa em uma inundação no Bairro Cidade Industrial.

Dentre os cortes e as retiradas de árvores caídas, nove ocorreram nos bairros Francisco Peres, Panorama, Todos os Santos, Independência, Bela Vista, Terra Jardins, Edgar Pereira, Jardim Alegre e Estrada da Produção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Das árvores que caíram, os militares vistoriaram duas, sendo uma no Bairro Acácias e outra no Bairro Independência, além de três atendimentos relacionados a risco de desabamento ou desmoronamento, no Centro e no Bairro Guarujá.