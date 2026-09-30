Skala investe R$ 150 milhões em nova fábrica em MG

Skala Brasil, empresa do setor de cuidados capilares, anunciou investimento de R$150 milhões na construção de uma nova fábrica em Uberaba, Minas Gerais, com previsão de conclusão em 2028. A unidade, que deve ampliar a capacidade de produção em 60%, integra o plano de expansão que inclui reposicionamento da marca e aumento da presença internacional, conforme comunicado da companhia.

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A iniciativa ocorre no contexto da celebração dos 40 anos da marca, marco que a empresa utiliza para reforçar sua estratégia de crescimento. O projeto visa atender ao aumento da demanda no mercado interno e criar infraestrutura para a expansão em mercados externos. A Skala Brasil projeta manter, nos próximos cinco anos, o crescimento de dois dígitos registrado nas vendas domésticas em 2026.

De acordo com dados da Kantar, a marca é reconhecida por 97% dos consumidores brasileiros e está presente em mais da metade dos lares nacionais. Pesquisa da Nielsen MT (YTD Jul/26) indica participação de 16,7% em litros no segmento de cuidados capilares, com distribuição que cobre pontos de venda responsáveis por mais de 70% das vendas da categoria.

"Celebramos os 40 anos da marca com conquistas bastante sólidas, que suportam a oportunidade de construir o próximo ciclo da companhia. A Skala tem uma posição muito relevante no Brasil, mas ainda há espaço para crescer tanto aqui quanto em outros mercados. Para isso, precisamos investir em capacidade, ampliar nosso portfólio e reforçar nossa marca. A nova fábrica e o reposicionamento fazem parte dessa mesma estratégia", afirmou Luis Delfim, CEO do Grupo Bora Brasil.

A partir de 2026, a empresa passa a operar sob a denominação Skala Brasil, adotando nova arquitetura de embalagens que organiza as linhas por benefícios, além de revisão da identidade visual e dos claims dos produtos. A mudança busca melhorar a diferenciação das linhas no ponto de venda.

O portfólio tem sido ampliado para atender diferentes etapas da rotina de cuidados capilares, com lançamentos recentes de óleos capilares (2025) e máscaras para cronograma capilar (2026), disponíveis em versões de hidratação, nutrição e reconstrução.

Internacionalmente, a Skala está presente em 87 países, e as operações no exterior já respondem por 25% do faturamento total. A companhia pretende elevar essa participação para 40% nos próximos anos. Nos Estados Unidos, mercado estratégico para a expansão, a marca ocupa a quinta posição entre as de tratamento capilar, segundo dados internos.

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Os investimentos coincidem com a criação do Grupo Bora Brasil, formado em 2026 pelas marcas Skala Brasil e Lola From Rio. O grupo registra faturamento bruto de R$2 bilhões e emprega cerca de 2 mil colaboradores, conforme informações divulgadas pela empresa.