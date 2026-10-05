Caminhão perde os freios e bate em quatro carros e um ônibus na Grande BH
Acidente deixou rastro de destruição na Avenida Mundeus, Bairro Morean, em Caeté na manhã desta segunda-feira (5/10); bombeiros controlaram vazamento de combustível no caminhão
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Um caminhão que perdeu os freios provocou um acidente envolvendo três carros e um ônibus nesta segunda-feira (5/10) em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), não houve vítimas ou feridos no local.
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O acidente
O acidente ocorreu por volta das 10h20, na Avenida Mundeus, no Bairro Morean. De acordo com o CBMMG, o veículo de carga perdeu os freios e o motorista não conseguiu controlar a direção. Houve vazamento de combustível do caminhão, que foi controlado.
O caminhão bateu, inicialmente, em um carro que foi arremessado em outros três veículos de passeio. Em seguida, o veículo de carga atingiu um ônibus da linha Caeté/BH. Os militares estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe para liberar a via.