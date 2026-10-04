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Mãe de Tabata Amaral segue na UTI após acidente em agenda de campanha

Deputada federal suspende compromissos após mãe sofrer queda grave no Parque da Independência; estado é estável, mas grave

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Ellen Cristie
Ellen Cristie
Repórter
Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep
04/10/2026 14:01 - atualizado em 04/10/2026 14:34

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A notícia foi divulgada pela própria Tabata Amaral em suas redes sociais
A notícia foi divulgada pela própria Tabata Amaral em suas redes sociais crédito: Câmara dos Deputados/Divulgação

A mãe da deputada federal candidata à reeleição por São Paulo, Tabata Amaral (PSB), foi internada em estado grave na capital paulista. Maria Renilda Amaral sofreu uma queda com traumatismo craniano durante uma agenda de campanha no último sábado e passou por uma cirurgia de emergência. O incidente forçou a parlamentar a suspender seus compromissos.

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O que aconteceu com a mãe de Tabata Amaral?

Maria Renilda Amaral sofreu uma queda grave que resultou em um traumatismo craniano no Parque da Independência, em São Paulo. O acidente ocorreu enquanto ela acompanhava a filha em uma atividade de campanha. Devido à gravidade da lesão, ela foi encaminhada ao Hospital São Camilo, onde precisou ser submetida a uma neurocirurgia de emergência.

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A notícia foi divulgada pela própria Tabata Amaral em suas redes sociais. Em uma publicação, a parlamentar explicou a situação e pediu orações e energias positivas para a recuperação da mãe, descrevendo o momento como extremamente delicado para a família.

Qual o estado de saúde de Maria Renilda Amaral?

Até a última atualização, o estado de saúde de Maria Renilda é considerado estável, porém grave. Ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Camilo, onde recebe cuidados intensivos e seu quadro clínico é monitorado constantemente pela equipe médica após o procedimento cirúrgico na cabeça.

A família não divulgou um novo boletim médico, mas a situação inspira cuidados e o foco está na sua recuperação. A internação na UTI é um procedimento padrão para casos de neurocirurgia complexa, visando garantir a estabilidade do paciente.

Como a classe política reagiu ao acidente?

O acidente gerou manifestações de solidariedade nas redes sociais. Políticos de diferentes partidos e apoiadores enviaram mensagens de apoio à parlamentar e desejaram uma rápida recuperação para sua mãe.

Qual o impacto na campanha de Tabata Amaral?

Diante da emergência familiar, Tabata Amaral anunciou a suspensão imediata de toda a sua agenda de campanha por tempo indeterminado. A decisão de paralisar os compromissos públicos foi tomada para que ela pudesse se dedicar integralmente ao acompanhamento da recuperação de sua mãe.

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A paralisação ocorre em um momento crucial da campanha para a reeleição como deputada federal, período em que os candidatos intensificam suas atividades e buscam consolidar apoio. A equipe da parlamentar informou que novas atualizações sobre o retorno às atividades serão comunicadas futuramente, dependendo da evolução do quadro de saúde de Maria Renilda.

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