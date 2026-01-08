Assine
Márcia Goldschmidt escorre e bate a cabeça no banheiro de casa

Já em recuperação, a apresentadora relatou o acidente, alertando os seguidores sobre o perigo de áreas molhadas, como banheiro e cozinha

08/01/2026 20:59

Márcia Goldschmidt sofre acidente doméstico e está em observação
Márcia Goldschmidt sofre acidente doméstico e está em observação crédito: Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Márcia Goldschmidt passou por um susto na noite da última quarta-feira (7). Ela caiu no banheiro de casa, bateu a cabeça em uma quina e precisou correr para o hospital.

Já em recuperação, a apresentadora relatou o acidente em suas redes sociais nesta quinta (8), alertando os seguidores sobre o perigo de áreas molhadas, como banheiro e cozinha.

"Muito mal e muito agradecida, é assim que estou", falou Márcia. "Graças a Deus, não foi desta vez. Deus botou um anjo do meu lado. Mas é importante contar isso para vocês, não é para fazer draminha de internet."

No vídeo, ela afirmou estar sentindo muita dor de cabeça, tontura e formigamento, mas que já está fora de risco, apenas internada para observação.

"Realmente, aquela estatística que diz que a maior parte dos acidentes fatais acontece dentro de casa, no banheiro, é verdade. Cuidado! Por um triz eu não estaria mais aqui", alertou.

"Fui pegar uma toalha jogada no chão do banheiro das meninas. Elas tomam banho e jogam água para tudo que é lado. Escorreguei e bati a cabeça na quina. Se o corte tivesse sido um poquinho abaixo, não sei onde eu estaria", relatou.

Márcia, 65, é mãe de James, 22, e das gêmeas Victoria e Yanne, de 14 anos. "A vida é muito frágil. A gente fica dando importância para tantas coisas e adiando tudo para amanhã, mês que vem... Quando, num segundo, tudo pode acabar", refletiu.

