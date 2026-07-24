Corpo é encontrado em chamas após cair em forno de caldeira em MG

Uma operação policial terminou de forma trágica na zona rural de Oliveira. Um homem morreu após cair no interior de um forno de carvoaria na Estrada Principal de Oliveira, no distrito de Morro do Ferro, Centro-Oeste de Minas. O acionamento inicial ocorreu por volta das 23h30 do dia 21 de julho.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a equipe foi acionada em apoio à Polícia Militar. Durante uma perseguição policial a um indivíduo, o suspeito acabou caindo dentro da estrutura do forno da carvoaria em funcionamento.

Ao chegarem ao local, os bombeiros iniciaram o combate às chamas do forno para conter o incêndio e permitir o acesso à estrutura. As equipes trabalharam no controle da situação até a tarde do dia seguinte.

Por volta das 14h do dia 22 de julho, após resfriar e controlar a área interna, o CBMMG entrou no forno e localizou fragmentos com características compatíveis com material ósseo.

Diante dos indícios, a Perícia Técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e compareceu para realizar os procedimentos de praxe e o recolhimento dos fragmentos.

A PCMG informou que aguarda a finalização dos laudos periciais e exames laboratoriais, que subsidiarão a identificação oficial da vítima, bem como o inquérito que apura a causa e as circunstâncias da morte.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima