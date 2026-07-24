Atos Jiu-Jitsu implementa programa global de proteção

A Atos Jiu-Jitsu anuncia o lançamento mundial do ATOS SAFE MAT - Global Integrity, Safety & Athlete Protection Program. A implementação começa em 1º de agosto de 2026 e será realizada progressivamente na sede, nas academias afiliadas, entre professores, colaboradores, atletas e famílias que integram a rede internacional da organização.

O programa foi desenvolvido para estabelecer diretrizes comuns de proteção ao atleta, integridade, prevenção de riscos e governança esportiva. A estrutura reúne um código global de ética e conduta, política de proteção infantil, protocolos de prevenção ao assédio, regras de compliance, gestão de riscos, mecanismos de auditoria, sistema de relatos e investigação, além de certificação para academias e profissionais.

A iniciativa surge em um período de expansão internacional do jiu-jitsu e de profissionalização das organizações esportivas. Com o crescimento do número de praticantes, competições, viagens e programas destinados a crianças e adolescentes, a Atos defende que a segurança física, emocional e psicológica seja tratada como parte permanente da excelência esportiva.

“A Atos sempre acreditou que formar campeões vai além dos resultados esportivos. Nosso compromisso é desenvolver pessoas, proteger atletas e construir uma cultura baseada em respeito, integridade e responsabilidade. O Programa SAFE MAT representa esse compromisso e estabelece um novo padrão de excelência para toda a nossa comunidade mundial”, afirma André Galvão, líder da Atos Jiu-Jitsu.

Implementação em cinco etapas

O plano de implementação será dividido em cinco etapas: diagnóstico, treinamento, adequação, certificação e monitoramento. Cada academia deverá indicar um responsável local de integridade, manter sua documentação atualizada, participar das capacitações e cooperar com auditorias e eventuais medidas corretivas.

Coordenadores regionais deverão apoiar a execução do programa na América do Norte, América Latina, Europa, Ásia, Oriente Médio, Oceania e África. As diretrizes internacionais deverão ser adaptadas às legislações e particularidades culturais de cada país, sem afastar os princípios globais estabelecidos pela organização.

Proteção de crianças e adolescentes

A política de proteção infantil contempla diretrizes relacionadas ao contato físico apropriado, linguagem, supervisão de menores, vestiários, viagens esportivas, hospedagens e eventos internacionais.

O objetivo é orientar professores, funcionários, atletas adultos, pais e responsáveis sobre condutas esperadas e procedimentos de prevenção. Situações envolvendo menores, violência, assédio sexual ou risco imediato à integridade física ou psicológica deverão receber tratamento prioritário.

Relatos, investigação e não retaliação

O SAFE MAT prevê um sistema global para recebimento, triagem, classificação de risco, investigação, deliberação e encerramento de relatos. O modelo estabelece princípios de confidencialidade, imparcialidade, presunção de boa-fé e proteção contra retaliações.

A estrutura poderá receber comunicações por plataforma digital, e-mail institucional, formulário padronizado, responsáveis locais e mecanismo adaptado para crianças e adolescentes. Relatos anônimos poderão ser aceitos quando permitidos pela legislação local.

O sistema também prevê uma estrutura internacional formada pelo Conselho Global de Integridade, Diretoria Global SAFE MAT, Comitê Internacional de Proteção ao Atleta, Comitê Disciplinar e Unidade Global de Auditoria e Conformidade.

Certificação das academias

A certificação SAFE MAT será baseada em evidências verificáveis e poderá reconhecer academias, professores, programas infantis, eventos e centros de excelência.

Os níveis Bronze, Silver, Gold e Platinum representarão diferentes estágios de maturidade em governança, proteção ao atleta, cultura organizacional, compliance e melhoria contínua.

A manutenção da certificação dependerá da participação em treinamentos, atualização documental, cooperação com auditorias, comunicação de incidentes relevantes e implementação de ações corretivas.

Liderança de André Galvão

Integrante do Hall da Fama da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF) e do ADCC, André Galvão é pentacampeão mundial pela IBJJF e soma seis títulos no ADCC. Além da trajetória como atleta, atua como treinador, formador de competidores e líder da Atos Jiu-Jitsu.

Fundada em 2008 e com sede global em San Diego, na Califórnia, a Atos mantém academias afiliadas em mais de 20 países. Com o SAFE MAT, a organização amplia sua atuação institucional para a proteção de atletas, formação de lideranças e construção de padrões internacionais de responsabilidade dentro e fora dos tatames.

O programa começa a ser implementado em 1º de agosto de 2026 e terá acompanhamento progressivo em toda a rede internacional da Atos Jiu-Jitsu.



Serviço:

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Programa: ATOS SAFE MAT - Global Integrity, Safety & Athlete Protection Program

Início da implementação: 1º de agosto de 2026

Abrangência: Rede global Atos Jiu-Jitsu

Site institucional: atosjiujitsuhq.com