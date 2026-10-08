Rodoviária de BH terá 400 viagens extras para receber 270 mil pessoas no feriadão

Jornalista há 20 anos, com passagens por grandes redações do Brasil, como O Globo, Extra e Estado de Minas, assim como por agências de comunicação e produção de conteúdo.

O Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), em Belo Horizonte, deve receber aproximadamente 270 mil passageiros entre 9 e 19 de outubro. O período abrange o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, e a Semana das Crianças. A projeção da Terminais BH representa avanço de 3,22% frente aos registros do mesmo intervalo de 2025.

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A previsão aponta 269.844 viajantes, número dividido entre 136.315 embarques e 133.529 desembarques. No total, o terminal terá 11.389 movimentações de ônibus, somando 5.680 partidas e 5.709 chegadas ao longo dos dias de operação especial.

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Para atender ao público, a concessionária reforçará as equipes de limpeza, segurança e controladores de tráfego. “Trabalhamos antecipadamente com as empresas transportadoras para ampliar a oferta de viagens e reforçar a operação, buscando garantir mais organização, conforto e segurança aos usuários ao longo de todo o período”, afirmou Vanessa Costa, diretora-executiva da Terminais BH.

Viagens extras e destinos procurados

As empresas de transporte programaram cerca de 400 viagens extras para atender à demanda. Entre os destinos procurados estão:

Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP);

Vitória e Guarapari (ES);

Porto Seguro (BA);

Caldas Novas e Goiânia (GO).

Em Minas Gerais, a procura abrange municípios de várias regiões, com destaque para Governador Valadares, Ipatinga, Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, Montes Claros, Teófilo Otoni, Poços de Caldas, São João del-Rei e Diamantina.

Dias de maior movimento

A maior saída de passageiros deve ocorrer nesta sexta-feira (9), data inicial dos trabalhos intensificados, com previsão de 20.042 embarques. Já o maior fluxo de retorno está previsto para a segunda-feira (19), quando o terminal deve registrar 17.058 desembarques em um único dia.

Orientações para o embarque

A administração orienta os usuários a chegarem ao terminal com pelo menos uma hora de antecedência em relação ao horário da viagem. Recomenda-se também manter documentos e bilhetes em local de fácil acesso, além de observar a sinalização e as instruções da equipe. O atendimento ao público funciona 24 horas pelo telefone e WhatsApp (31) 2342-2600.

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Passageiros que utilizam transporte por aplicativo devem desembarcar dos carros na pista superior, em frente às portarias. Para a saída da rodoviária usando esse serviço, o ponto de embarque fica na área exclusiva do Pátio Leste, no piso inferior.