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HORÁRIO DE FÉRIAS

Ônibus de BH terão horário reduzido a partir de segunda-feira (20/7)

Medida temporária ajusta as viagens de ônibus à menor demanda do recesso escolar; usuários devem consultar as novas tabelas de horários nos canais oficiais

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
16/07/2026 08:53

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Prefeitura de Belo Horizonte anuncia duas novas linhas de ônibus e mudanças de itinerário em outras duas
As informações atualizadas podem ser acessadas de forma rápida por canais digitais oficiais, como os aplicativos de mobilidade e o portal da PBH crédito: PBH / Reprodução

A partir da próxima segunda-feira (20/7), a frota de ônibus do transporte coletivo de Belo Horizonte passará a operar com o quadro de horários de férias. A alteração na programação das viagens ocorre tradicionalmente neste período do ano, que reduz a demanda de passageiros na capital por causa do recesso escolar e do período de férias de parte dos trabalhadores.

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Segundo a Prefeitura de BH (PBH), a mudança temporária visa adequar a oferta de viagens ao fluxo real de usuários nas ruas, otimizando a operação do sistema de transporte público da cidade durante as semanas de menor movimento.

Para evitar contratempos, a Superintendência de Mobilidade de BH (Sumob) orienta os passageiros a consultarem com antecedência as novas tabelas horárias de suas respectivas linhas. As informações atualizadas podem ser acessadas de forma rápida por canais digitais oficiais, como os aplicativos de mobilidade e o portal da PBH.

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Ainda de acordo com o Executivo municipal, os apps que monitoram os ônibus em tempo real já estarão atualizados com os novos horários a partir de segunda-feira. Já no portal da PBH, há um quadro detalhado de cada linha de ônibus da capital disponível para consulta direta.

Ajuste técnico para manter a eficiência operacional

A transição para o quadro de férias é um planejamento técnico que visa manter a regularidade do serviço sem causar prejuízos ao deslocamento da população. Segundo a PBH, a redução na oferta de viagens estabelecida é de cerca de 7,4%. No serviço convencional serão ofertadas 22.815 viagens por dia útil, 93,1% de um dia útil típico, cuja oferta diária é de 24.506 viagens.

Já em relação ao número de passageiros, um estudo de 2025 apontou que a média nos dias úteis da segunda quinzena de julho foi cerca de 9,1% menor do que nos primeiros dias do mês, confirmando a tendência de queda na demanda nesse período. A prefeitura reforça que cada linha foi analisada individualmente, com base em sua respectiva demanda.

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A operação do transporte público deve retornar ao seu quadro de horários habitual assim que o período de férias escolares chegar ao fim e a rotina de deslocamentos da cidade for plenamente restabelecida.

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