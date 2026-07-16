Ônibus de BH terão horário reduzido a partir de segunda-feira (20/7)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A partir da próxima segunda-feira (20/7), a frota de ônibus do transporte coletivo de Belo Horizonte passará a operar com o quadro de horários de férias. A alteração na programação das viagens ocorre tradicionalmente neste período do ano, que reduz a demanda de passageiros na capital por causa do recesso escolar e do período de férias de parte dos trabalhadores.

Segundo a Prefeitura de BH (PBH), a mudança temporária visa adequar a oferta de viagens ao fluxo real de usuários nas ruas, otimizando a operação do sistema de transporte público da cidade durante as semanas de menor movimento.

Para evitar contratempos, a Superintendência de Mobilidade de BH (Sumob) orienta os passageiros a consultarem com antecedência as novas tabelas horárias de suas respectivas linhas. As informações atualizadas podem ser acessadas de forma rápida por canais digitais oficiais, como os aplicativos de mobilidade e o portal da PBH.

Ainda de acordo com o Executivo municipal, os apps que monitoram os ônibus em tempo real já estarão atualizados com os novos horários a partir de segunda-feira. Já no portal da PBH, há um quadro detalhado de cada linha de ônibus da capital disponível para consulta direta.

Ajuste técnico para manter a eficiência operacional

A transição para o quadro de férias é um planejamento técnico que visa manter a regularidade do serviço sem causar prejuízos ao deslocamento da população. Segundo a PBH, a redução na oferta de viagens estabelecida é de cerca de 7,4%. No serviço convencional serão ofertadas 22.815 viagens por dia útil, 93,1% de um dia útil típico, cuja oferta diária é de 24.506 viagens.

Já em relação ao número de passageiros, um estudo de 2025 apontou que a média nos dias úteis da segunda quinzena de julho foi cerca de 9,1% menor do que nos primeiros dias do mês, confirmando a tendência de queda na demanda nesse período. A prefeitura reforça que cada linha foi analisada individualmente, com base em sua respectiva demanda.

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A operação do transporte público deve retornar ao seu quadro de horários habitual assim que o período de férias escolares chegar ao fim e a rotina de deslocamentos da cidade for plenamente restabelecida.

