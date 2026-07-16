BH registra sensação térmica de -10,6°C; confira previsão desta quinta (16)

O clima em Belo Horizonte permanece bastante frio nesta quinta-feira (16/7). De acordo com a Defesa Civil, o dia deve ser de céu claro com frio intenso. A região Oeste da capital registrou nesta manhã sensação térmica de -10,6°C às 6h, com temperatura real de 9°C.

A temperatura máxima estimada para o dia é de 24°C, com umidade relativa do ar baixa durante a tarde em torno de 30%. A Defesa Civil mantém o alerta de temperaturas muito baixas para o dia.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 10,4 °C, às 6h40.

Centro Sul: 10,3 °C, às 5h40.

Oeste: 9 °C, com sensação térmica de -10,6 °C, às 6h.

Pampulha: 11,4 °C, com sensação térmica de 11 °C, às 7h.

Venda Nova: 10,9 °C, às 2h35.

Tempo em Minas

O clima em Minas Gerais permanece com condições favoráveis para formação de geada no Sul do estado. A massa de ar seco e frio ainda atua sobre a Região Sudeste então o tempo permanece estável e frio pela manhã. Durante a tarde, os números da unidade relativa do ar ficam baixos, inferiores a 30%.

O céu fica claro a parcialmente nublado com geada no Sul/Sudoeste do estado e apenas parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, ele fica de claro a parcialmente nublado. Névoa seca deve aparecer nas regiões Noroeste, Norte, Central, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste e Sul/Sudoeste.

A temperatura mínima registrada no estado foi de 2,1°C em Maria da Fé, cidade do Sul de Minas. A máxima estimada para o dia é de 31°C.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos