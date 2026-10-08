Jovem que deu voadora em Nossa Senhora em igreja chama imagem de 'satanás'

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O jovem, de 20 anos, preso nessa quarta-feira (7/10) após danificar uma imagem de Nossa Senhora do Rosário dentro de uma igreja em Resende Costa, no Campo das Vertentes, teria proferido uma série de injúras durante o ataque, chegando a dizer que a santa é, na verdade, o "satanás".

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De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o rapaz teria entrado no templo pela porta da sacristia, quando as atividades religiosas estavam sendo encerradas. Pessoas responsáveis pelo templo disseram, segundo a polícia, que o homem atingiu a imagem com uma "voadora".

"Deus me pediu para acabar com a palhaçada dessa corja. Vocês não são de Deus. Isso é um templo do capeta. Essa imagem é de Satanás", declarou o jovem, segundo relataram as testemunhas à polícia.

A imagem, que é século 18 e foi restaurada recentemente, caiu no chão e ficou danificada. A santa também está inventariada como patrimônio cultural do município. Além dela, um par de castiçais e a ornamentação do altar do andor também teriam sido danificados.

Polícia encontra jovem imbolizado pelos fiéis

A PM foi acionada por meio de uma ligação anônima. Ao chegar ao local, nas imediações da Igreja do Rosário, os militares encontraram o suspeito imobilizado em via pública por fiéis da igreja.

Conforme os relatos dos responsáveis pelo templo, o grupo estava encerrando as atividades e a porta principal já estava fechada quando o jovem entrou pela sacristia e correu em direção ao salão principal. Durante a ação, ele teria proferido ofensas de cunho religioso.

Ainda segundo a ocorrência, o suspeito havia se envolvido em outras duas ocorrências policiais no mesmo dia, uma por lesão corporal e outra relacionada ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Tentativa anterior de quebrar a santa

Durante as diligências, os militares também foram informados de que o jovem esteve anteriormente na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, onde ocorria uma novena em homenagem à santa. Na ocasião, ele teria tentado entrar no templo e se aproximar da imagem, mas foi contido por terceiros.

A perícia da Polícia Civil compareceu à Igreja do Rosário e realizou os trabalhos de praxe. Diante das circunstâncias, o jovem recebeu voz de prisão por condutas que, segundo a PM, podem ser enquadradas como crimes de racismo, intolerância religiosa e dano ao patrimônio cultural.

Ainda conforme a corporação, o suspeito foi mantido sob custódia para preservar sua integridade física diante do risco de linchamento provocado pela reação de pessoas que estavam no local. Em seguida, foi encaminhado à Polícia Civil para as providências cabíveis. A ocorrência foi encerrada na delegacia de Resende Costa.

Diocese emite nota de repúdio

Em nota, a Diocese de São João del-Rei, por meio do bispo Dom José Eudes Campos do Nascimento, repudiou os acontecimentos que resultaram na profanação da Igreja e da imagem de Nossa Senhora do Rosário, em Resende Costa, na quarta-feira.

A diocese ressaltou que toda manifestação de fé é assegurada pela Constituição Federal e classificou atos violentos e desrespeitosos contra a religião como crimes de intolerância religiosa. A instituição também afirmou que as medidas cabíveis estão sendo tomadas e que os responsáveis foram confiados à Justiça.

Por fim, a diocese reiterou seu compromisso com a tolerância, a paz e a fraternidade e pediu, por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, que haja fé e harmonia entre as pessoas.

O que diz a lei sobre os três crimes citados pela PM?

- Racismo por discriminação religiosa: o artigo 20 da Lei nº 7.716/1989 prevê reclusão de um a três anos e multa para quem praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito por religião. A aplicação desse artigo depende da caracterização da conduta.

- Crime contra o sentimento religioso: o artigo 208 do Código Penal prevê detenção de um mês a um ano ou multa para quem, entre outras condutas, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Se houver emprego de violência, a pena é aumentada em um terço, sem prejuízo da punição correspondente à violência.

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- Dano a patrimônio cultural: o artigo 165 do Código Penal prevê detenção de seis meses a dois anos e multa para quem destruir, inutilizar ou deteriorar bem tombado pela autoridade competente por seu valor artístico, arqueológico ou histórico. É necessário verificar se a imagem tem tombamento formal, pois o inventário cultural, por si só, não equivale necessariamente ao tombamento previsto nesse artigo.