Assine
overlay
Início Gerais
MINAS GERAIS

Jovem que deu voadora em Nossa Senhora em igreja chama imagem de 'satanás'

Segundo a PM, o rapaz teria entrado no templo pela porta da sacristia, quando as atividades religiosas estavam sendo encerrada em uma igreja de Resende Costa, no Campo das Vertentes

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
08/10/2026 22:51 - atualizado em 08/10/2026 23:05

compartilhe

×
Imagem de Nossa Senhora do Rosário é danificada em ataque a igreja em Minas
Imagem de Nossa Senhora do Rosário é danificada em ataque a igreja em Minas crédito: Redes sociais/Reprodução

O jovem, de 20 anos, preso nessa quarta-feira (7/10) após danificar uma imagem de Nossa Senhora do Rosário dentro de uma igreja em Resende Costa, no Campo das Vertentes, teria proferido uma série de injúras durante o ataque, chegando a dizer que a santa é, na verdade, o "satanás". 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o rapaz teria entrado no templo pela porta da sacristia, quando as atividades religiosas estavam sendo encerradas. Pessoas responsáveis pelo templo disseram, segundo a polícia, que o homem atingiu a imagem com uma "voadora".

"Deus me pediu para acabar com a palhaçada dessa corja. Vocês não são de Deus. Isso é um templo do capeta. Essa imagem é de Satanás", declarou o jovem, segundo relataram as testemunhas à polícia.

Leia Mais

A imagem, que é século 18 e foi restaurada recentemente, caiu no chão e ficou danificada. A santa também está inventariada como patrimônio cultural do município. Além dela, um par de castiçais e a ornamentação do altar do andor também teriam sido danificados.

Polícia encontra jovem imbolizado pelos fiéis

A PM foi acionada por meio de uma ligação anônima. Ao chegar ao local, nas imediações da Igreja do Rosário, os militares encontraram o suspeito imobilizado em via pública por fiéis da igreja.

Conforme os relatos dos responsáveis pelo templo, o grupo estava encerrando as atividades e a porta principal já estava fechada quando o jovem entrou pela sacristia e correu em direção ao salão principal. Durante a ação, ele teria proferido ofensas de cunho religioso.

Ainda segundo a ocorrência, o suspeito havia se envolvido em outras duas ocorrências policiais no mesmo dia, uma por lesão corporal e outra relacionada ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Tentativa anterior de quebrar a santa

Durante as diligências, os militares também foram informados de que o jovem esteve anteriormente na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, onde ocorria uma novena em homenagem à santa. Na ocasião, ele teria tentado entrar no templo e se aproximar da imagem, mas foi contido por terceiros.

A perícia da Polícia Civil compareceu à Igreja do Rosário e realizou os trabalhos de praxe. Diante das circunstâncias, o jovem recebeu voz de prisão por condutas que, segundo a PM, podem ser enquadradas como crimes de racismo, intolerância religiosa e dano ao patrimônio cultural.

Ainda conforme a corporação, o suspeito foi mantido sob custódia para preservar sua integridade física diante do risco de linchamento provocado pela reação de pessoas que estavam no local. Em seguida, foi encaminhado à Polícia Civil para as providências cabíveis. A ocorrência foi encerrada na delegacia de Resende Costa.

Diocese emite nota de repúdio

Em nota, a Diocese de São João del-Rei, por meio do bispo Dom José Eudes Campos do Nascimento, repudiou os acontecimentos que resultaram na profanação da Igreja e da imagem de Nossa Senhora do Rosário, em Resende Costa, na quarta-feira.

A diocese ressaltou que toda manifestação de fé é assegurada pela Constituição Federal e classificou atos violentos e desrespeitosos contra a religião como crimes de intolerância religiosa. A instituição também afirmou que as medidas cabíveis estão sendo tomadas e que os responsáveis foram confiados à Justiça.

Por fim, a diocese reiterou seu compromisso com a tolerância, a paz e a fraternidade e pediu, por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, que haja fé e harmonia entre as pessoas.

O que diz a lei sobre os três crimes citados pela PM? 

- Racismo por discriminação religiosa: o artigo 20 da Lei nº 7.716/1989 prevê reclusão de um a três anos e multa para quem praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito por religião. A aplicação desse artigo depende da caracterização da conduta.

- Crime contra o sentimento religioso: o artigo 208 do Código Penal prevê detenção de um mês a um ano ou multa para quem, entre outras condutas, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Se houver emprego de violência, a pena é aumentada em um terço, sem prejuízo da punição correspondente à violência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

- Dano a patrimônio cultural: o artigo 165 do Código Penal prevê detenção de seis meses a dois anos e multa para quem destruir, inutilizar ou deteriorar bem tombado pela autoridade competente por seu valor artístico, arqueológico ou histórico. É necessário verificar se a imagem tem tombamento formal, pois o inventário cultural, por si só, não equivale necessariamente ao tombamento previsto nesse artigo.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay