Família ligada ao tráfico e ao crime organizado é presa em operação em JF

Cinco pessoas da mesma família foram presas nesta quinta-feira (8/10), durante a operação Ponto Ômega, deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e pela Polícia Militar (PMMG) para combater o tráfico de drogas e a associação criminosa em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A operação teve como alvos a região dos bairros Vila Esperança e Náutico , além do distrito de Igrejinha. Ao todo, foram expedidos 11 mandados de prisão e de busca e apreensão pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora.

Segundo o MPMG, a investigação apura a atuação de pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de entorpecentes e a associação para a prática de crimes na região.

Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos dois veículos que, conforme o Ministério Público, seriam utilizados nas atividades criminosas, além de celulares, drogas e dinheiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ação contou com a participação da 4ª Região de Polícia Militar. De acordo com o MPMG, as investigações continuam para esclarecer os fatos e identificar outros possíveis envolvidos.