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ELEIÇÕES 2026

Datafolha: Flávio Bolsonaro tem 52% e Lula, 48% no 2º turno

O percentual é de votos válidos, sem contar brancos, nulos e indecisos; pesquisa também analisou aprovação do governo Lula

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Rafaela Soares - Correio Braziliense
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Rafaela Soares - Correio Braziliense
Repórter
08/10/2026 19:04 - atualizado em 08/10/2026 20:26

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Schulman avalia que, se houver definição no primeiro turno, o provável favorecido seria Flávio
Na primeira pesquisa Datafolha para o segundo turno, Flávio Bolsonaro tem 52%, contra 48% de Lula, de votos válidos crédito: Reprodução

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (8/10) mostrou que Flávio Bolsonaro (PL) tem 49% dos votos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 45% no segundo turno. Os indecisos, que são foco das campanhas dos candidatos nesta segunda etapa da disputa, somam 1%, enquanto brancos e nulos representam 5%.

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Em votos válidos, Flávio Bolsonaro tem 52%, contra 48% de Lula. Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos e aproxima os modelos de pesquisa da forma como a justiça eleitoral calcula o resultado das urnas. 

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O percentual de um candidato nos votos válidos é sempre igual ou maior do que sua intenção de voto no cenário de votos totais. Quanto maior o número de brancos, nulos e indecisos, maior pode ser essa diferença.

Este é o primeiro levantamento realizado após o primeiro turno, em 4 de outubro, quando o filho de Jair Bolsonaro teve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do atual chefe do Executivo.

O Datafolha entrevistou 2.520 pessoas com 16 anos ou mais entre esta terça-feira (6/10) e quinta-feira (8/10). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02949/2026.

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Avaliação governo

O mesmo levantamento mostra que 49% dos eleitores desaprovam o atual governo, enquanto 48% aprovam a gestão de Lula. Outros 2% não souberam responder. 

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