Lula volta a cobrar Flávio: 'Para de lorota e vamos votar a escala 6x1'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou novo vídeo nesta quinta-feira (8/10) para cobrar um posicionamento do adversário e senador Flávio Bolsonaro (PL) sobre a proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1.

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Já aprovado na Câmara dos Deputados, o texto depende de análise do Senado Federal. Lula espera conseguir a aprovação antes do segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro.

Ontem, o petista questionou como Flávio vai se posicionar e orientar o PL sobre o fim da escala 6x1. O candidato do PL tem declarado ser contra a medida e defendido maior “liberdade” para negociação entre patrão e empregado sobre a jornada.

“Flávio, ontem eu lhe cobrei. Vai ou não vai votar o fim da escada 6x1? Vamos ou não vamos garantir ao povo trabalhador ficar dois dias em casa e trabalhar cinco dias sem redução do salário?”, questionou Lula, no post desta quinta.

“Bota a sua bancada para votar, cara! Para de inventar lorota! Coloca para votar e vamos dar ao povo brasileiro o direito de descansar e ter uma jornada de trabalho civilizada!”, completou.



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