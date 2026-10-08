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ELEIÇÕES 2026

Lula volta a cobrar Flávio: 'Para de lorota e vamos votar a escala 6x1'

Presidente tenta aprovar a redução na jornada de trabalho antes de brasileiros irem às urnas no segundo turno

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
08/10/2026 18:36 - atualizado em 08/10/2026 18:38

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Lula alerta que plano fiscal de Flávio pode atingir programas sociais
Lula, em vídeo, aponta que plano fiscal do adversário Flávio Bolsonaro atingirá programas sociais crédito: Redes Sociais/Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou novo vídeo nesta quinta-feira (8/10) para cobrar um posicionamento do adversário e senador Flávio Bolsonaro (PL) sobre a proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1.

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Já aprovado na Câmara dos Deputados, o texto depende de análise do Senado Federal. Lula espera conseguir a aprovação antes do segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro. 

Ontem, o petista questionou como Flávio vai se posicionar e orientar o PL sobre o fim da escala 6x1. O candidato do PL tem declarado ser contra a medida e defendido maior “liberdade” para negociação entre patrão e empregado sobre a jornada.

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“Flávio, ontem eu lhe cobrei. Vai ou não vai votar o fim da escada 6x1? Vamos ou não vamos garantir ao povo trabalhador ficar dois dias em casa e trabalhar cinco dias sem redução do salário?”, questionou Lula, no post desta quinta.

“Bota a sua bancada para votar, cara! Para de inventar lorota! Coloca para votar e vamos dar ao povo brasileiro o direito de descansar e ter uma jornada de trabalho civilizada!”, completou.

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