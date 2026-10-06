Flávio critica fim da 6x1 e defende liberdade na jornada
Presidenciável disse que sua proposta permite ao trabalhador definir a carga horária conforme as suas necessidades, e criticou a redução da jornada em discussão no Senado
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O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) criticou, nesta terça-feira (6/10), a proposta que reduz a jornada de trabalho e estabelece dois dias de descanso semanal, em discussão no Senado Federal.
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Ao lado do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no QG de campanha, em Brasília, Flávio afirmou que defende uma alternativa baseada na possibilidade de o trabalhador definir a própria jornada.
Segundo o candidato, a proposta que considera ideal permitiria que empregados organizassem os horários de acordo com suas necessidades. Ele citou como exemplo mães que têm dificuldade para cumprir uma jornada de oito horas por dia. “A nossa proposta é dar essa liberdade para que o trabalhador monte a sua jornada de trabalho conforme a sua possibilidade, a sua necessidade”, afirmou. Flávio também defendeu um programa de voucher para garantir vagas em creches privadas quando não houver disponibilidade na rede pública.
O candidato ainda associou a discussão sobre a escala 6x1 ao segundo turno das eleições e acusou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de tratar o tema de forma oportunista. “O Lula em quatro anos de governo não faz. Agora, no meio do segundo turno, ele vem de uma forma oportunista querer fazer um movimento”, declarou. Flávio também prometeu reduzir impostos sobre a folha de pagamento e afirmou que pretende diminuir burocracias para estimular a atividade empresarial.
Após a coletiva, Flávio deixou Brasília acompanhado de Tarcísio e do vice de sua chapa, Alfredo Gaspar, com destino a Goiânia. Eles se encontrariam com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), em busca de apoio à candidatura no segundo turno. A agenda faz parte da estratégia de ampliar alianças com lideranças que disputaram o primeiro turno e fortalecer a campanha para a etapa final da eleição.
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