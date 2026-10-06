Nikolas publica cartilha para 'tirar votos do Lula'

Na disputa por votos no segundo turno da eleição presidencial de 2026, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) publicou nesta terça-feira (6/10) uma "cartilha" que dá orientações para tirar eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa a reeleição contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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O manual segue o modelo de uma cartilha do Partido dos Trabalhadores (PT) feita para orientar a militância com estratégias para "como vencer no segundo turno". O texto foca em conquistar votos para Lula entre as mais de 33 milhões de pessoas que se abstiveram no primeiro turno.

Já a cartilha divulgada por Nikolas não propõe aumentar a votação de Flávio, mas "tirar votos do Lula". "O objetivo é que o Lula deixe de parecer uma alternativa aceitável. Quanto mais essa pessoa olhar o Lula, pior ele fica – então fale do Lula, não do Flávio Bolsonaro", diz o manual.

"Reconheça que a terceira via é legítima e que a polarização faz mal ao país", orienta. A proposta, no entanto, vai contra falas do próprio Nikolas, que já disse que a polarização no Brasil é "excelente" e estimulou a vilanização dos adversários.

O texto ainda enumera os "três ataques que melhor funcionam contra Lula": economia e custo de vida; envolvimento ou conivência com a corrupção; e não falar dos problemas reais.

"Lembre-se: ao invés de fazer acusações agressivas ou tentar impor seu ponto de vista, levante perguntas", diz a cartilha, que propõe convidar pessoas para conversar se Lula é a melhor opção para o país.

O manual conclui com "Agora é eu, você e o Brasil". No original, do PT, está escrito: "Agora é eu, você e Nossa Senhora".



Nikolas na campanha de Flávio

Deputado mais votado da história do país, com mais de 3 milhões de votos nesta eleição, o mineiro é considerado peça fundamental para assegurar a vitória do PL no segundo turno da eleição nacional.

Nikolas foi escalado para assumir a coordenação da campanha de Flávio em Minas Gerais. Ele contará com o apoio dos seis deputados que elegeu para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

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Flávio Bolsonaro largou com 47,03% contra 45,16% de Lula, uma diferença de aproximadamente 2,2 milhões de eleitores. Em Minas, a vantagem é proporcionalmente maior: 48,24% do PL ante 43,33% do PT, o que representa quase 600 mil votos de margem.