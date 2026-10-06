Movimento estudantil faz ato contra Flávio Bolsonaro em BH

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Entidades do movimento estudantil realizam, nesta sexta-feira (9/10), uma manifestação em apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e contra Flávio Bolsonaro (PL), que disputam o segundo turno da eleição presidencial – marcado para 25 de outubro. Em Belo Horizonte, o ato será realizado na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na Praça Afonso Arinos, no Centro da capital, às 17h.

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A mobilização é organizada por entidades como a União Nacional dos Estudantes (UNE), a União Estadual dos Estudantes (UEE) e o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFMG. A proposta é reunir estudantes para organizar ações de campanha em apoio à reeleição de Lula.

"A juventude brasileira vai ocupar as universidades de todo o país para construir a vitória do Lula no segundo turno!", diz a UNE em texto de convocação. A entidade afirma que, em colaboração com a Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), está convocando assembleias estudantis para organizar e intensificar a campanha do presidente.

O chamado também defende a educação pública e a ciência. "É hora de unir forças, mobilizar nossas universidades, defender a educação, a ciência e garantir um futuro com direitos e oportunidades para todos", afirma a entidade.

Além de Belo Horizonte, outras universidades mineiras também terão mobilizações. Na Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), o ato está marcado para esta quinta-feira (9/10), às 17h, no restaurante universitário (RU) do campus Morro do Cruzeiro. Na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), também está prevista uma manifestação na quinta-feira (8/10), às 18h, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (Ágora).

Educação e democracia

Na convocação para os atos, as entidades estudantis afirmam que a universidade deve ser um espaço de debate e participação política. "Democracia se constrói todos os dias. Educação também", diz o texto. A mobilização defende que a comunidade acadêmica ocupe as ruas e os espaços das universidades em defesa da educação pública e da democracia.

Segundo as entidades, a iniciativa busca reforçar a participação dos estudantes no segundo turno e discutir temas como educação, ciência, direitos e oportunidades.

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Flávio venceu em Minas

Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno da eleição presidencial à frente de Lula. O candidato do PL teve 47,03% dos votos válidos, enquanto o presidente ficou com 45,16%. O segundo turno será realizado em 25 de outubro. Em Minas Gerais, Flávio também venceu Lula, com 48,24% dos votos válidos, contra 43,33% do petista. Em Belo Horizonte, a diferença foi maior: o candidato do PL teve 48,30%, enquanto Lula alcançou 41,39%.