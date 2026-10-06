Renan Santos apoia Lula? "Gosto da cortina vermelha"

O ex-candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) fez publicações que levam o público a entender um apoio ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição no segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). Apesar das referências, ele diz que jamais votaria no PT.

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Nos stories do Instagram e no perfil oficial do Partido Missão, do qual ele é presidente, Renan publicou uma série de conteúdos que sinalizam apoio à esquerda e contra o bolsonarismo.

Em um deles, Renan mostrou cortinas novas que comprou na cor vermelha. “Pessoal, boa noite. E eu que comprei cortinas vermelhas aqui pra casa? Antes eu comprava só branca, pra acordar às 5h da manhã, mas quando você quer dormir um pouco mais você não consegue. Gosto da ideia”. Depois, adicionou uma foto da atual sala com a legenda: "Gosto da cortina vermelha".

Depois disso, ele questionou as pessoas apontarem que a escolha da cortina significa apoio a Lula e negou veementemente. “Eu odeio o PT, eu jamais vou votar no Lula. Isso é só uma cortina”, afirmou.

Em outra publicação, recomendou a leitura do livro “Desejo Pós-Capitalista: Últimas aulas”, do filósofo marxista Mark Fisher. “É uma obra interessante. É um livro de um autor de esquerda, Mark Fisher é um dos grandes autores de esquerda, um cara muito interessante”, comentou.

No mesmo vídeo, defendeu que pessoas de direita leiam obras de autores de esquerda, assim como eleitores de esquerda deveriam ler livros de autores de direita. “Vamos ler coisas diferentes, vamos descobrir que tem coisa interessante do lado de lá do amiguinho”, disse.

Já em outras publicações, antes do primeiro turno, Renan faz ataques diretos às estratégias de campanha do “filho 01” de Jair Bolsonaro (PL), como a de movimentação de influenciadores de direita na publicação de vídeos incentivando seus seguidores a “pararem de ter vergonha de ser bolsonarista” e de ter medo de defender Flávio.

“Vocês não conseguem nem fazer um roteiro, precisam fazer isso no ChatGPT? Não tem convicção guardada na gaveta porque o voto no Flávio não é um voto de convicção. Vocês estão tentando criar um efeito manada para votar num ladrão”, afirmou.

Segundo ele, o eleitor do Flávio não tem coragem de admitir que vota no candidato da rachadinha, o que recebeu R$ 130 do Banco Master. “O eleitor do Flávio tá com vergonha e ele tem que votar no ladrão”, afirmou. Ele ainda completou que “não existe consciência, não existe nenhuma dimensão moral em votar no Flávio Bolsonaro”.

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“Ele é bandido e as chances dele vencer Lula no segundo turno são pequenas. Com que cara de tacho vocês vão ficar quando o Flávio for pro segundo turno e o Lula demolir ele e ele for demolido, mostrando todas as incoerências e os crimes que ele cometeu?”, questionou.