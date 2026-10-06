Lula vence em 64 países, com destaque para Argentina e Europa; Flávio leva 36, incluindo os EUA

Lula encerrou a votação do primeiro turno no exterior na primeira colocação, somando 47,57% dos votos válidos e vencendo em 64 nações. Flávio Bolsonaro garantiu a preferência em 36 países e alcançou 43,49% das escolhas válidas, enquanto uma localidade registrou empate.

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Os números consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral reúnem os dados de 916.534 eleitores cadastrados para votar fora do Brasil, distribuídos por 186 cidades em 133 países e territórios, incluindo a Guiana Francesa. O índice de abstenção atingiu 62,69%, e 10.884 eleitores votaram em branco ou anularam.

Foto: Imagem gerada por IA com base nas informações do TSE

Como ficou a votação entre os candidatos?

A contagem final das urnas no exterior apontou a seguinte distribuição entre os nomes que superaram 1% dos votos válidos:

Lula: computou 47,57% dos votos válidos, alcançando 157.387 preferências.

Flávio Bolsonaro: recebeu 43,49% dos votos válidos, com 143.900 sufrágios.

Escritor Augusto Cury: registrou 2,94% da votação válida no exterior.

Renan Santos: obteve 2,59% dos votos válidos apurados fora do país.

Ronaldo Caiado: terminou com 1,42% dos votos válidos.

Romeu Zema: somou 1,01% da preferência do eleitorado no exterior.

Os demais concorrentes não atingiram a marca de 1% dos votos válidos no exterior.

Como foi a disputa nas Américas e na Europa?

No continente americano, excluindo o território brasileiro, Flávio Bolsonaro superou Lula por 63.737 a 44.793 votos, em uma região que concentrou mais de um terço de todo o eleitorado participante fora do país. O senador venceu em 19 países, puxado pelos Estados Unidos, onde acumulou 45.004 votos contra quase metade disso obtida pelo petista.

O melhor índice porcentual de Flávio no exterior ocorreu em Salto del Guairá, no Paraguai, com 94,48% dos votos válidos. O parlamentar também venceu na Bolívia, Colômbia, El Salvador e Equador. Já Lula liderou em oito países americanos, incluindo Argentina, Canadá, Chile, Uruguai e Venezuela, além do Haiti, onde recebeu a totalidade dos cinco votos registrados. Em Antígua e Barbuda, Barbados, Belize e Santa Lúcia, ninguém compareceu para votar.

Votação por país nas Américas Comparativo de votos válidos entre os candidatos nos principais colégios eleitorais Localidade Flávio Bolsonaro Lula Estados Unidos 45.004 23.335 Canadá 7.043 12.508 Argentina 1.681 3.747 Paraguai 3.848 546 Uruguai 701 797 México 589 585

Na Europa, Lula construiu ampla dianteira ao triunfar em 25 dos 29 países com seções eleitorais, somando 95.442 votos contra 48.874 de Flávio. O petista teve forte respaldo no Reino Unido, Alemanha, França e Espanha. Em Portugal, segundo maior colégio eleitoral externo, Lula bateu o adversário por 26.401 a 19.412 votos, vencendo em Lisboa e no Porto, enquanto Flávio liderou em Faro.

O senador levou a melhor em apenas dois países europeus, Grécia e Ucrânia, marcando 19 votos contra 4 de Lula em Kiev. Na Albânia e na Bósnia-Herzegovina, nenhum eleitor compareceu às seções instaladas.

Quem venceu na Ásia, Oceania e África?

Na Ásia, Flávio Bolsonaro reuniu o maior volume de votos, alcançando 28.063 contra 11.643 de Lula, impulsionado pelo Japão, onde teve quase cinco vezes mais apoio que o petista. Flávio ganhou em 13 países asiáticos, como Catar, Emirados Árabes Unidos, Israel e Vietnã. Lula liderou em 15 territórios, incluindo Arábia Saudita, China, Líbano e Palestina.

Em Mumbai, na Índia, Flávio teve apenas 1 voto e terminou em terceiro lugar, atrás de Renan Santos, com 3, e Lula, com 5. Não houve votos registrados em 10 países asiáticos com urnas, como Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Iraque e Paquistão. Na Oceania, Lula venceu nos dois países com votação: Austrália, por 4.562 a 2.579, e Nova Zelândia, por 234 a 64.

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O continente africano registrou o menor volume de votantes de todo o pleito internacional. Lula somou 713 votos e ficou à frente em 14 países, incluindo Angola, Marrocos, Nigéria, Senegal e Líbia, onde obteve os dois únicos votos depositados. Flávio somou 583 votos e liderou na África do Sul e em Moçambique. Dezesseis nações africanas não tiveram votantes, entre elas Camarões, Etiópia e Zimbábue. Na Guiné-Bissau, os dois concorrentes empataram com 17 votos cada.