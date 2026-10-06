Flávio tem mais votos que Bolsonaro em MG; Lula 'derrete'

Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato à Presidência da República com mais votos em Minas Gerais neste domingo (4/10). Um crescimento que chama atenção na eleição de 2026 é em relação à última disputa do pai, Jair Bolsonaro, em 2022: o filho teve um aumento de meio milhão de votos em relação ao genitor.

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Há quatro anos, Jair Bolsonaro também concorreu pelo Partido Liberal e teve 5,239 milhões de votos, o equivalente a 43,60% dos votos válidos no primeiro turno. Já em 2026, Flávio foi além e somou 5,777 milhões de votos, tendo 538 mil votos a mais que o pai em Minas Gerais.

Agora, no segundo turno, que será disputado em 25 de outubro, a meta de Flávio é superar o crescimento que o pai teve no pleito de 2022: Jair Bolsonaro recebeu 902.046 votos a mais no segundo turno daquele ano, mas foi derrotado por Lula.

Uma questão para o representante da direita será manter a vitória em Minas Gerais, até porque, desde a redemocratização, em 1989, o candidato que vence no estado também vence a eleição presidencial.

Os números de Lula em Minas Gerais em 2026

Eleito em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve uma queda na votação em Minas Gerais em relação à eleição passada: foi escolhido por 5,802 milhões de pessoas há quatro anos e venceu no estado, enquanto recebeu 5,188 milhões de votos neste ano e ficou em segundo lugar.

Portanto, a queda de Lula foi de 614 mil votos. Já no segundo turno, o petista teve 6.190.960 votos e venceu em Minas Gerais, resultado que também garantiu sua vitória na eleição presidencial.

Cenários invertidos

A curiosidade da eleição presidencial em Minas Gerais é que os cenários se inverteram. Em 2022, Lula teve 5.802.571 votos (48,29%), e Jair Bolsonaro, 5.239.264 votos (43,60%). Quatro anos depois, as posições se inverteram, com Flávio “devolvendo” a margem que o pai havia ficado atrás.

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Já no segundo turno de 2022, a vantagem de Lula foi bem menor: o petista teve 6.190.960 votos (50,20%), e Jair somou 6.141.310 votos (49,80%).