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REELEIÇÃO

Nikolas se emociona com apoiadores após votação histórica em Minas

Deputado foi recebido por centenas de pessoas, que cantaram, dançaram e comemoraram o resultado ao lado do parlamentar

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
04/10/2026 23:26 - atualizado em 04/10/2026 23:26

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Nikolas chegou à Câmara dos Deputados nas eleições de 2022
Nikolas chegou à Câmara dos Deputados nas eleições de 2022 crédito: Quéren Hapuque/EM.D/A Press

Centenas de apoiadores se reuniram no comitê de campanha de Nikolas Ferreira (PL-MG), em Belo Horizonte, para acompanhar a apuração das eleições de 2026 neste domingo (4/10). Ao ser confirmada a reeleição e a marca de mais de 3 milhões de votos, o deputado foi cercado pela multidão, que gritou seu nome, cantou e dançou junto ao parlamentar.

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Em meio à comemoração, Nikolas se emocionou durante o discurso e agradeceu aos eleitores de Minas Gerais. O deputado destacou que, pela segunda vez, o estado foi responsável por uma votação recorde para sua candidatura.

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“Então, eu acredito que é uma soma de fatores que faz com que eu tenha essa quantidade de votos. E, mais uma vez, é a segunda vez que Minas, mesmo tendo a metade da quantidade de eleitores de São Paulo, me deu o recorde. Sou muito grato mesmo a Minas Gerais por empreender isso. Não tenho dúvidas: eu vou continuar combativo, continuar lutando contra os poderosos”, discursou o deputado federal reeleito.

Nikolas chegou à Câmara dos Deputados nas eleições de 2022. Naquele ano, recebeu 1,47 milhão de votos aos 26 anos. Agora, aos 30, ampliou a votação em mais de 1,5 milhão de votos.

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A marca de mais de 3 milhões de votos também supera a população de qualquer município de Minas Gerais e coloca a votação do deputado entre as maiores já registradas para deputado federal no estado.

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