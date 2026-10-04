Cleitinho declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno

Governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos) reafirmou o apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial após a definição neste domingo (4/10) de que ele disputará o segundo turno contra Lula (PT).

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“Eu já ia apoiar o Flávio, então está tudo certo”, garantiu o senador, que foi eleito em primeiro turno com 55,40% dos votos válidos. A declaração foi dada em entrevista coletiva em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro.

Cleitinho seria o candidato apoiado por Flávio em Minas, mas devido ao vaivém nas vésperas do início da campanha, o PL decidiu lançar Flávio Roscoe como candidato próprio. Ele ficou na terceira colocação, com 6,97%.

Apesar disso, o candidato do Republicanos declarou apoiar Flávio logo no início da campanha. Chegou a dizer que “quem votar em mim tem que votar no Flávio Bolsonaro”.

O candidato do PL acabou por se beneficiar da popularidade de Cleitinho. Nas vindas a Minas Gerais, evitou rivalizar com o favorito mesmo tendo um nome do PL na disputa, mantendo o clima de simpatia.

‘Governar para todos’

Apesar de se alinhar ao bolsonarismo, o novo governador garante que vai trilhar um caminho alheio à popularização e até de “pacificação”.

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“Eu quero falar para cada mineiro que está aqui agora, quem votou e quem não votou em mim. Eu vou honrar cada um de vocês. Eu quero ser o governador que vai pacificar, eu quero ser exemplo em Minas Gerais para o Brasil. Nós somos um só povo, e eu tenho que governar para todos. Para quem votou e para quem não votou em mim”, afirmou Cleitinho, que promete diálogo republicano com qualquer eleito para o governo federal.

