Lula tem pior percentual de votos em 1º turno desde 1998

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminou o primeiro turno das eleições com o pior percentual de votos válidos para o período desde o pleito de 1998.

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Com 99,87% das urnas apuradas, o atual presidente registrava 45,12% dos votos, contra 47,06% do senador Flávio Bolsonaro (PL). O segundo turno ocorrerá no próximo dia 25.

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Na eleição de 1998, Lula teve 31,71% dos votos válidos, ficando em segundo lugar. Fernando Henrique Cardoso (PSDB) foi reeleito com 53,06% dos válidos no primeiro turno.

Quatro anos depois, em 2002, na primeira eleição presidencial que ganhou, Lula ficou com 46,44% dos votos válidos no primeiro turno. O segundo colocado, José Serra, ficou com 23,2%. Lula teve 39,4 milhões de votos nominais.

Em 2006, Lula terminou o primeiro turno com 48,61% dos votos válidos, seguido de Geraldo Alckmin, então do PSDB, com 41,64%. O presidente obteve 46,6 milhões de votos no primeiro turno.

Em 2022, Lula recebeu 48,4% dos votos válidos no primeiro turno, contra 43,20% de Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, o petista acumulou 57,2 milhões de votos em todo o país.

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Em 1994, Lula ficou com 27% dos votos válidos. Naquele ano, Fernando Henrique Cardoso foi eleito já no primeiro turno, com 54,3%.