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ELEIÇÕES 2026

Eleições: algum presidente já se elegeu no primeiro turno no Brasil?

Desde 1989, apenas FHC venceu a disputa presidencial sem necessidade de um segundo turno; relembre a história das votações no Brasil

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
02/10/2026 13:44 - atualizado em 02/10/2026 13:47

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Eleições: Algum presidente já se elegeu no primeiro turno no Brasil?
Urna eletrônica registra o voto do eleitor, peça fundamental para a apuração dos resultados em primeiro ou segundo turno crédito: Divulgação / Agência Brasil

Desde a retomada das eleições diretas para presidente no Brasil, em 1989, apenas um candidato conseguiu ser eleito no primeiro turno. A façanha foi alcançada por Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que venceu a disputa já na primeira votação em 1994 e 1998.

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Na primeira vez, o político foi eleito com 54,24% dos votos. Quatro anos depois, foi reeleito também no primeiro turno, com 53,06% dos votos válidos. Foi a última vez que um candidato à Presidência obteve a maioria necessária para encerrar a eleição na primeira etapa.

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A eleição de 1989, a primeira após a ditadura militar, teve um segundo turno disputado entre Fernando Collor de Mello (PRN) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Desde a reeleição de FHC, todas as outras disputas presidenciais também foram decididas na segunda votação.

Em 2002, Lula chegou ao segundo turno contra José Serra (PSDB) e venceu. Quatro anos depois, em 2006, foi reeleito após enfrentar Geraldo Alckmin (PSDB).

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Dilma Rousseff (PT) também precisou de dois turnos nas eleições que disputou. Em 2010, venceu José Serra (PSDB) e, em 2014, derrotou Aécio Neves (PSDB) na segunda votação.

Na eleição de 2018, Jair Bolsonaro (PSL) foi eleito somente no segundo turno, quando superou Fernando Haddad (PT).

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Já nas últimas eleições, em 2022, Lula voltou a disputar a segunda etapa e venceu Jair Bolsonaro (PL) com 50,9% contra 49,1% dos votos válidos.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

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