Previsão de vidente crava vencedor das eleições presidenciais com 52%

Uma previsão feita anteriormente sobre as eleições presidenciais de 2026, que ocorrem neste mês de outubro, voltou a circular nas redes sociais. Nela, o conhecido Carlinhos Vidente afirmou que Flávio Bolsonaro venceria a disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva em um segundo turno, cravando o placar de 52% dos votos válidos para o candidato.

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Segundo Carlinhos, Lula enfrentaria dificuldades ao longo da campanha, em parte por decisões tomadas pelo governo federal. Ele também mencionou a possibilidade de resistência após a divulgação do resultado que daria a vitória a Bolsonaro. As declarações, no entanto, devem ser vistas como opiniões de natureza esotérica, sem qualquer validade científica.

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Atualmente, as pesquisas eleitorais registradas mostram um cenário de disputa acirrada. Levantamentos divulgados em setembro de 2026, às vésperas do primeiro turno, apontam diferenças pequenas entre os dois principais nomes, com alguns resultados indicando empate técnico dentro da margem de erro.

Previsão para os Estados Unidos

O sensitivo também direcionou suas declarações para a política norte-americana. A projeção se referia às eleições de 2028, afirmando que uma mulher seria eleita para a Presidência do país.

Carlinhos Vidente ficou conhecido por fazer previsões sobre acontecimentos políticos e esportivos de grande repercussão.

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É fundamental diferenciar previsões de natureza esotérica de pesquisas eleitorais. Os levantamentos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) utilizam metodologias científicas, com amostras representativas e margens de erro, que medem a intenção de voto ao longo da campanha. Por isso, as declarações do vidente refletem uma perspectiva pessoal e não um retrato do cenário eleitoral.