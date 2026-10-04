Lula chama biografia de Flávio de "tenebrosa" após resultado das urnas
Presidente citou suspeitas contra adversário e afirmou que nova campanha permitirá comparar propostas
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Lula mirou Flávio Bolsonaro no primeiro discurso após o resultado das urnas e anunciou uma “nova campanha” para o segundo turno. O presidente criticou o adversário e citou suspeitas relacionadas a milícias, ao crime organizado e ao Banco Master. Em seguida, afirmou que a nova etapa permitirá comparar as propostas dos dois candidatos para o país.
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Durante o discurso, Lula classificou como “tenebrosa” a biografia de Flávio Bolsonaro. Também mencionou supostas ligações com milicianos e o crime organizado. Ao citar o Banco Master, fez acusações sobre corrupção e relações envolvendo políticos e autoridades. As declarações foram feitas pelo presidente após a definição do segundo turno.
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Na sequência, Lula mudou o foco para a disputa eleitoral. Ele afirmou que começará uma nova campanha e destacou os 12 anos em que esteve à frente do governo. Também citou Geraldo Alckmin, seu candidato a vice, lembrando os 16 anos de experiência dele no governo de São Paulo. Lula afirmou que a disputa entre dois candidatos permitirá mostrar as diferenças entre as propostas para o Brasil.
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Resultado
O primeiro turno terminou com Flávio Bolsonaro na primeira colocação e Lula em segundo, garantindo aos dois candidatos uma vaga no segundo turno. Na apuração parcial, Flávio soma 47,05% dos votos válidos, contra 45,14% de Lula. A disputa está marcada para 25 de outubro.