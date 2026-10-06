Flávio Bolsonaro vai a Goiânia em busca de apoio de Caiado

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, viaja nesta terça-feira (6/10) para Goiânia em busca do apoio do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) no segundo turno. Flávio estará acompanhado do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A agenda também contará com a participação do governador reeleito de Goiás, Daniel Vilela (MDB).

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O encontro está previsto para a tarde e deve marcar a formalização do apoio de Caiado à candidatura de Flávio. O ex-governador terminou o primeiro turno em quinto lugar, com cerca de 2,6 milhões de votos, o equivalente a 2,18% dos votos válidos. Na segunda-feira (5/10), Caiado conversou por telefone com Flávio e sinalizou que apoiará o candidato do PL no segundo turno.

A aproximação faz parte da estratégia de Flávio para ampliar o arco de alianças para a segunda etapa da disputa presidencial, marcada para 25 de outubro. Além de Caiado, o senador já recebeu o apoio de Romeu Zema (Novo), que anunciou a decisão nessa segunda-feira (5/10).

O apoio de Caiado é considerado importante pela campanha de Flávio principalmente pelo desempenho do ex-governador em Goiás, seu principal reduto político. No estado, Caiado recebeu 12,33% dos votos, enquanto Flávio alcançou 53,60% e Lula (PT), 31,06%. A campanha do PL busca incorporar parte do eleitorado que votou em Caiado à candidatura de Flávio no segundo turno.

Apesar da sinalização de Caiado, o PSD não declarou apoio nacional a nenhum dos candidatos que avançaram para o segundo turno. A direção da legenda, comandada por Gilberto Kassab, liberou filiados e diretórios para decidirem seus posicionamentos. Com isso, a adesão de Caiado representa uma decisão do ex-governador e de seu grupo político, sem significar necessariamente uma orientação nacional do partido.

A presença de Tarcísio reforça a atuação do governador paulista na campanha de Flávio. Reeleito no primeiro turno, ele passou a participar diretamente das articulações em torno do candidato do PL e das conversas com lideranças que ainda definem posição na disputa presidencial.

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A movimentação também busca consolidar uma frente de apoio a Flávio entre lideranças de direita que disputaram o primeiro turno. Além de Zema e Caiado, Augusto Cury (Avante) não declarou apoio a nenhum dos dois candidatos que avançaram para a segunda etapa.