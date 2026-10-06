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8 de Janeiro

Moraes autoriza que 'Débora do Batom' cumpra restante da pena em semiaberto

O ministro do STF acolheu a manifestação da PGR favorável à mudança. Débora Rodrigues foi condenada a 14 anos de prisão

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Armando Holanda - Correio Braziliense
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Armando Holanda - Correio Braziliense
Repórter
06/10/2026 11:34

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Débora Rodrigues dos Santos é apontada como pichadora da estátua do Supremo
Débora Rodrigues alegou, em depoimento, estar arrependida. Atualmente, ela cumpre prisão domiciliar em Paulínia (SP), por autorização do STF crédito: Redes sociais

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e autorizou, nesta terça-feira (6/10), que Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como “Débora do Batom”, passe a cumprir a pena em regime semiaberto.

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Débora foi condenada pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e ficou conhecida por escrever, com batom vermelho, a frase “perdeu, mané” na estátua “A Justiça”, localizada em frente à sede do Supremo, em Brasília.

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Com a decisão de Moraes, a cabeleireira progride de regime no cumprimento da pena. O ministro acolheu a manifestação da PGR favorável à mudança, após a análise dos requisitos necessários para a progressão.

Débora foi condenada pelo STF a 14 anos de prisão pelos crimes relacionados aos ataques às sedes dos Três Poderes. A pena posteriormente foi reduzida para 10 anos em julgamento de recurso.

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