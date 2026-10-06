Pressionado para declarar apoio no 2º turno, Cury viaja para a Europa

Após o primeiro turno, no último domingo, 4, Augusto Cury foi para a Europa.

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Segundo interlocutores, era uma viagem que já estava prevista antes das eleições.

Cury, que ficou em terceiro lugar na corrida presidencial, com quase 3,5 milhões de votos, já disse que ficará neutro no segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro.

Mas a pressão continua grande dos dois lados.

A coluna noticiou que o advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio, tem tentado convencer o escritor e psiquiatra a mudar de posição.

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“Muita gente está tentando. Mas acredito que nenhum intermediário vai conseguir”, disse um aliado de Cury.