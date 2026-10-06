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Pressionado para declarar apoio no 2º turno, Cury viaja para a Europa

Terceiro colocado no primeiro turno, escritor e psiquiatra sustenta decisão de ficar neutro, apesar da ofensiva dos dois lados

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
06/10/2026 11:51

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Pressionado para declarar apoio no 2º turno, Cury viaja para a Europa
Pressionado para declarar apoio no 2º turno, Cury viaja para a Europa crédito: Foto: Daniel Fagundes/Trilux

Após o primeiro turno, no último domingo, 4, Augusto Cury foi para a Europa.

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Segundo interlocutores, era uma viagem que já estava prevista antes das eleições.

Cury, que ficou em terceiro lugar na corrida presidencial, com quase 3,5 milhões de votos, já disse que ficará neutro no segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro.

Mas a pressão continua grande dos dois lados.

A coluna noticiou que o advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio, tem tentado convencer o escritor e psiquiatra a mudar de posição.

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“Muita gente está tentando. Mas acredito que nenhum intermediário vai conseguir”, disse um aliado de Cury.

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