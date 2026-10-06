Pesquisa Eleitoral para segundo turno: veja quando saem as previsões

O Datafolha divulga nesta quinta-feira (8/10) uma nova rodada de pesquisas eleitorais com os números da corrida presidencial e da disputa pelos governos do Rio de Janeiro e do Distrito Federal. Os levantamentos foram contratados pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.

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Após a eleição de primeiro turno no último domingo (4/10), Flávio Bolsonaro (PL) passou à frente de Lula (PT) com 47,03% contra 45,16% do atual presidente.

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Nos cenários estaduais, Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) seguiram ao segundo turno no Distrito Federal. A atual governadora, que busca a reeleição, teve 49,93% dos votos contra 34,47% do candidato do PT.

Já no Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL) avançou ao 2º turno com 49,27% contra 42,76% de Eduardo Paes (PSD).

Detalhes da pesquisa presidencial

O Datafolha entrevistará 2.520 pessoas de 16 anos ou mais a partir desta terça (6/10) até quinta-feira. A pesquisa foi registrada sob o número BR-02949/2026, e a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com o nível de confiança de 95%.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata