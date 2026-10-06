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ELEIÇÕES 2026

Quando sai a nova pesquisa presidencial para o 2º turno? Veja data

Confira o calendário das novas pesquisas para o 2º turno entre Lula e Flávio; Datafolha e PoderData divulgam os primeiros números ainda nesta semana

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Repórter
06/10/2026 07:02 - atualizado em 06/10/2026 07:09

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Sem discutir o Brasil, brasileiros vão às urnas agarrados a Lula e ao clã Bolsonaro
Flávio Bolsonaro e Lula disputam o segundo turno da eleição presidencial em 25 de outubro crédito: Foto: Ricardo Stuckert/Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro

A primeira rodada de pesquisas de intenção de voto após a definição do segundo turno entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) será divulgada a partir desta quinta-feira (8).

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O instituto Datafolha prevê a publicação de seu levantamento para quinta. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02949/2026 e ouvirá 2.520 eleitores presencialmente entre terça (6) e quinta-feira (8).

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Realizado em municípios das cinco regiões do país, o estudo tem margem de erro de dois pontos percentuais. Todo o trabalho de campo do Datafolha acontece após a confirmação de Flávio e Lula na disputa, ocorrida no último domingo (4).

O PoderData também planeja divulgar sua pesquisa na quinta-feira. O levantamento BR-08134/2026 programou 3.000 entrevistas entre os dias 5 e 7 de outubro, com margem de erro estimada em 1,8 ponto percentual.

AtlasIntel divulga pesquisa na sexta

Na sexta-feira (9), a AtlasIntel deve publicar seu levantamento, registrado como BR-03663/2026. A pesquisa prevê ouvir 5.000 eleitores e possui margem de erro de um ponto percentual.

O campo da AtlasIntel ocorre de 3 a 8 de outubro. Diferentemente do Datafolha, parte das entrevistas foi realizada antes da votação do primeiro turno.

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Flávio Bolsonaro e Lula disputam o segundo turno da eleição presidencial em 25 de outubro. No primeiro turno, Flávio obteve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula.

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